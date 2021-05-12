政府大力推動綠能產業，但各地卻紛傳妨害綠能產業發展的「綠蟑螂」。台南地檢署12日指揮警調人員，傳訊台南市將軍、七股區8位里長，深入調查有否涉嫌違法向太陽能光電廠商強索回饋金，直到晚間仍在偵訊中。

檢調日前接獲線報，指承包台電公司架設太陽能光電設施的多家民間光電廠商，2019年間疑似被七股、將軍區多名里長，違法強索回饋金。歷經長期蒐證後，檢方近日研判時機成熟，12日上午指揮調查局台南市調查處、台南市警局刑警大隊與佳里警分局等單位，分別傳喚七股區4位里長及將軍區4位里長到案說明。

南檢證實，今天確實有傳喚行動，目的是想了解這些里長向民間光電廠商索取回饋金的過程，有無涉及不法。經初步了解，有2家民間光電廠商疑遭里長索取回饋金，至於索取名目及金額多寡？正由檢調人員漏夜訊問中。

據了解，行政院提出2025年達到非核家園的目標，今年5月4日調查局長呂文忠曾率隊抵達台南市調查處，召開台南地區強力打擊妨害綠能產業發展犯罪專案會議時，即宣示已針對台南地區全面蒐報此類不法情資。

不料，專案會議才剛過8天，檢調警即大動作傳訊七股、將軍一帶的涉案里長，充分展現掃除阻礙綠能產業發展的決心。

(中時 )