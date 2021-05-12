韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，以一間原本由父子一起經營的遺物整理公司為故事背景，李帝勳飾演因在拳擊比賽中失手傷人而坐牢，一出獄就突然得當侄子監護人的「曹尚久」，他和由陳俊翔飾演、具亞斯伯格症特質的侄子「韓可魯」，再加上洪承希飾演的熱心鄰居「尹樹木」，透過整理遺物的過程發現往生者們遺留的故事，並將其未能傳遞出去的訊息轉達給遺族。在劇中所提到的老人孤獨死、同性戀不被認同、瞧不起公寓管裡員，以及重現1995年三豐百貨公司倒塌事故等，都更加深了故事的實際感受。

今（12）天的首爾記者會上，李帝勳一開始就被主持人笑稱劇中飾演的角色「曹尚久」個性不太好，為什麼本人可以用如此溫柔的嗓音接受訪問，讓他害羞不已。不過李帝勳也透露當初為了演好這個角色，一度太入戲而在私底下的個性也相當像「曹尚久」，讓好友們驚訝李帝勳個性丕變被遠離。記者會現場再看了一次預告的陳俊翔忍不住又紅了眼眶，現場還背出高難度的台詞，讓眾人驚訝他的記憶功力，首次參加記者會的陳俊翔，謙虛表示其實平常讀書成績普通，但只要多唸、多背幾次台詞就記得住，不過導演金晟浩連3次稱讚他是位天才演員，透露由於劇中的「可魯」只要一害怕就會背出魟總目品種分類，陳俊翔在拍攝時都一鏡到底都沒NG，讓眾人讚歎不已。

第一集中池珍熙、陳俊翔父子檔的溫馨感人橋段，讓觀眾不禁落淚，當被問到與大前輩合作的感想時，陳俊翔表示因為池珍熙的眼神很溫暖，所以自己很好入戲，也非常感謝有這樣的好爸爸在。主持人笑稱陳俊翔的眼神跟很池珍熙很像，根本是直系親屬，要他對爸爸真情喊話，陳俊翔害羞說出：「爸爸，我真的跟您很像喔！」，沒想到李帝勳同時在一旁故意學起池珍熙的招牌眯眯眼，主持人趁勢反問2位年輕演員會不會對李帝勳的冷笑話感到很膩，讓陳俊翔跟洪承希2人默契對看笑而不答，此一爆笑橋段似乎也可讓觀眾窺見李帝勳私底下真實逗趣的個性。

陳俊翔因為《愛的迫降》在Netflix全球上線，IG上有非常多來自世界各國的粉絲，讓其深刻感受到Netflix的影響力。此外，之前跟朋友說要參加《愛的迫降》的演出，這次更是在《Move to Heaven：我是遺物整理師》擔任重要角色，讓朋友聽到之後一直發出「喔～～～」的感嘆聲，讓他走路超有風，李帝勳於陳俊翔說這段話時在一旁不時發出「噔噔」的Netflix招牌音效，也讓現場歡笑聲不斷。最近在《如蝶翩翩》飾演朴仁煥努力尋找自己夢想孫女的洪承希，儘管2個角色個性大不同，但能讓大眾看到更接近自己的一面也相當開心！《Move to Heaven：我是遺物整理師》一季10集，將於本周五（14日）下午3點在Netflix上線。

(中時 )