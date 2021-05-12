吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）近日出現多起本土病例，國內疫情日趨嚴峻，政府機關及民間團體防疫進入警戒狀態。華南銀行表示，除了啟動異地備援機制外，全行員工享「防疫隔離假」、「疫苗接種假」及「防疫照顧假」。

華南銀行總行即日起陸續啟動異地備援辦公，人數將超過300名，以松江大樓、長安大樓、圓山大樓及中壢大樓作為備援辦公室。

客戶服務中心以中壢大樓為備援辦公室；集中作業中心北、中、南票據中心互為備援，各營業單位以鄰近營業單位互為備援。

華南銀辦公室全面設置防疫隔板，確實執行來行客戶量測體溫、佩戴口罩、使用酒精消毒及實聯制，以預防疫情升溫期間群聚增加染疫之不確定性，確保維持正常營運。

華南銀行更強調，全行員工享有「防疫隔離假」、「疫苗接種假」及「防疫照顧假」，其中「疫苗接種假」可併入當年度病假計算，天數於30天內薪資照給；另員工申請「防疫照顧假」，可併入當年度事假計算，天數於14天內薪資同樣照給，優於法令規定。

國內中小企業放款量前3大的華南銀行，也積極配合政府政策，支持產業發展，期以具體行動支持受疫情影響的企業戶及個人戶共同度過疫情難關。

(中時 )