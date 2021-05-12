美國職籃本季進入季後賽的方式略有改變，例行賽結束戰績排名第7~第10的4支球隊將在5/19~5/22進行額外的附加賽，各區由第7與第8名進行1場對戰，勝者即季後賽之第7種子，第9名與第10名也進行1場對戰，其勝者將與7、8名之落敗方爭奪季後賽第8種子的席次，一樣1場賽事定輸贏。

如今西區前9支球隊已經底定，唯排名可能會依接下來的勝負而有所更動，分別是爵士、太陽、快艇、金塊、獨行俠、拓荒者、湖人、勇士和灰熊，而第10名的位置有3隊在競爭，分別是33勝35敗的馬刺、31勝38敗的鵜鶘和31勝38敗的國王，究竟哪隊最有機會挺進西區前10的位置呢？

先來看賽程，馬刺接下來連四天要碰上籃網、尼克和2次太陽，全是分區前4名的強隊，鵜鶘將迎戰獨行俠、勇士以及湖人也並不輕鬆，國王將碰上2次灰熊與1次爵士平均賽程強度相對較低。論戰績的話領跑者馬刺目前領先鵜鶘和國王2.5場的勝差，佔有許多優勢。以下列出3隊要晉級附加賽需滿足的情況：

1.國王晉級：首先國王接下來的3場比賽必須全勝，再來馬刺得4場全敗，而且鵜鶘不能全勝。

2.鵜鶘晉級：首先鵜鶘接下來的3場比賽必須全勝，再來馬刺得4場全敗，儘管國王也全勝，考量到鵜鶘、國王例行賽3場戰績由鵜鶘取得2勝，仍將由鵜鶘晉級。

3.馬刺晉級：馬刺接下來4場只要取得1場勝利，即由戰績領先國王與鵜鶘的馬刺晉級附加賽；馬刺若接下來4場全敗，國王與鵜鶘剩下賽程只要沒有全勝仍可由馬刺晉級。

如此看來馬刺雖然賽程最為艱辛，但接下來能夠進入附加賽的機率極高，為了保險起見馬刺不太可能4場擺爛讓命運由他人決定，4場之中與尼克一戰最有機會翻盤奪勝，推薦給喜歡不讓分高賠的朋友們參考。

(中時新聞網)