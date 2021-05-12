台中市長盧秀燕上任後推動12大施政發展策略：「新國際門戶」、「交通任意門」、「幸福宜居城」、「區塊均特色」、「健康運動道」、「清淨新家園」、「創新創業城」、「意象新美學」、「韌性水共生」、「效能好政府」、「青秀樂臺中」及「思用型教育」，健全施政藍圖整體規劃，推動台中往宜居城市邁進。市議員陳廷秀12日質詢說，指出研考會必須提供正確資訊給市長做為施政參考，讓各局處充份掌握工作進度並做為改善依據，使各單位進步空間。

陳廷秀質疑說，台中市長盧秀燕上任後，大力推動12大施政發展策略，可是研考會提供的達成率指標卻不夠精準，例如交通任意門是四大公共運輸網路，書面上竟達成率93.4％，但在事實上很多的民眾在質疑，包括去年11月16日捷運綠線連接軸斷裂、捷運藍線綜合規劃送中央審議時程延遲等重大議題，最後卻都沒被市府列入計算，是市府不了了之 ？還是研考會擺爛？

陳廷秀提出，思用型教育在外師的聘任上，教育局在109年提供35位外師，110年才可達到102位，達成目標，而書面上資訊在109年第四季即完成100％？讓人不可思議。

陳廷秀認為，本次研考會提供業務工作報告根本是雷聲大雨點小，不僅代表性不足，更流於「政令宣導」有失周全，果然是施政報告雜誌化。在「中台灣區域治理平台」中，針對「空汙環保」、「經濟發展」、「交通建設」、「觀光旅遊」、「農產行銷」等議題擴大合作，但為了防疫，擴增「衛生安全」為六大議題。

陳廷秀強調，這一兩天疫情再起，「中台灣區域治理平台」有為此開過會議了嗎？此平台是否形同虛設；台中市政府研考會的功能是在管制各項業務的推動，各項指標的達成率評估，並且提供正確數據給市長做施政的依據並且讓各局處做為精進改善的參考，若在機制不健全的狀況下，可能讓市長做出錯誤的判斷，不可不慎！

研考會主委吳皇昇說，感謝議員的關心，研考會作為市府的幕僚機關，一直努力在跟政策規劃和管制考核上有最適當的作為。

有關議員關心的施政進度達成率及執行率是否過高，吳主委表示，數據並沒有問題，其執行率與達成率乃根據各機關訂定的各季及年度里程碑，研考會據以列管追蹤，目前各機關的政策達成率大多達成其年度里程碑目標。

例如一項重大工程案，第一年的里程碑是規劃設計、第二年是開工和興建、第三年則是完工等等，研考會就是依據各年度設定的里程碑來務實管考，如有未達成目標情況者，都會按照規定議處。

有關中台灣區域治理平台，吳皇昇指出，台中市先前邀集七縣市副首長會商，共同決議七縣市治理平台必須新增衛生安全組，針對防疫及萊豬的事情進行機制合作，目前防疫面向的區域合作之溝通管道都暢通無阻，後續會視中央的規定及疫情狀況，視必要酌情召開相關區域防疫會議。

吳皇昇強調，研考會性質特殊，屬於一級的幕僚機關，會在市府的內部做好規劃及管考責任，非常感謝議員的專業和關心，未來會在議會的督促中持續精進。

(中時 )