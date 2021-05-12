今下午1架共機侵擾我西南空域 22:202021/05/12 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 本土個案傳增逾10例 新店、萬華都有確診 1人在阿公店工作 妥善率20％還不是最慘 這國F-16恐戰力全失 (中時 ) #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾協調放寬機組員防疫被指疫情升溫元凶 范雲駁：反映民意 10:362021/05/12 政治 境外增4例 自菲律賓及印度入境 14:272021/05/12 生活 防汛期將至 南市消防局強化公所人員膠管筏操作 10:062021/05/12 社會 永冠-KY出貨、營收及獲利均報喜 12日法說會 11:182021/05/12 財經 芙蘿倫絲機進份子 打造《時尚惡女：庫伊拉》全新歌曲 16:262021/05/12 娛樂 阿公店2人確診 北市萬華大消毒 16:412021/05/12 生活 萬里摘星樓爆居民、檢疫者混居 侯友宜：中央政府元月列為集中檢疫所 17:542021/05/12 政治 首爆社區感染 防疫全面升級 04:102021/05/12 財經要聞 JAGUAR LAND ROVER 持續擴展大台北市場版圖 新北九和旗艦展示暨服務中心正式開幕 15:142021/05/12 汽車情報-汽車新聞 10天前就說進入社區感染 醫嘆：當時還被攻擊 12:242021/05/12 生活 蘇揆喊大家該收心 藍轟把疫情惡化推給人民 04:102021/05/12 焦點要聞 政治熱門新聞 看到台灣暴增16例本土確診 韓國瑜PO了一張圖 - 政治 陳佩琪反嗆綠營「蔡英文打了沒？」 沈富雄聽了竟脫口一句 - 政治 本土疫情暴增16例 連勝文怒嗆陳時中一句話 - 政治 誰要求把機師隔離改3天？網翻證據揪出是她：該滾蛋了吧 - 政治 最後只剩江啟臣一人選黨主席？大咖立委竟冒出「神比喻」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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