運8反潛機。空軍提供。
運8反潛機。空軍提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

本土個案傳增逾10例 新店、萬華都有確診 1人在阿公店工作
妥善率20％還不是最慘 這國F-16恐戰力全失

(中時 )

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