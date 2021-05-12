歐盟周三把歐元區今年國內生產毛額（GDP）成長率，從原先預測的3.8％往上修正至4.3％，明年從3.8％上修至4.4％。

雖然歐元區的經濟仍未走出困境，但歐盟預期新冠疫苗接種率上升和放寬防疫限制，可推升消費和企業投資，加上出口成長，讓區內經濟強勁回升。

(工商 )