歐盟周三把歐元區今年國內生產毛額（GDP）成長率，從原先預測的3.8％往上修正至4.3％，明年從3.8％上修至4.4％。

雖然歐元區的經濟仍未走出困境，但歐盟預期新冠疫苗接種率上升和放寬防疫限制，可推升消費和企業投資，加上出口成長，讓區內經濟強勁回升。

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(工商 )

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