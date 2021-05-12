歐盟調高歐元區今年GDP成長率預測值至4.3％ 22:212021/05/12 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟周三把歐元區今年國內生產毛額（GDP）成長率，從原先預測的3.8％往上修正至4.3％，明年從3.8％上修至4.4％。 雖然歐元區的經濟仍未走出困境，但歐盟預期新冠疫苗接種率上升和放寬防疫限制，可推升消費和企業投資，加上出口成長，讓區內經濟強勁回升。 聯合國上調2021年 陸GDP增速預期至8.2％ 《國際經濟》英國上季GDP萎縮1.5％ 3月優預期 (工商 ) #歐盟 #歐元區 #GDP #成長率 #調高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情衝擊內需 GDP保5％添變數 04:102021/05/12 財經焦點 股市逃殺 國發會喊話：基本面OK 經濟成長率仍將破5 14:172021/05/12 政治 《國際產業》野村調高2022財測 稅前盈餘估增14％ 13:592021/05/12 財經 《科技》全球液晶監視器今年出貨量上看1.4億台 年增8.6％ 15:072021/05/12 財經 亞馬遜打贏歐盟3億美元逃稅官司 22:092021/05/12 財經 上調經濟增長 聯合國《報告》：中國是全球經濟恢復增長動力 11:472021/05/12 兩岸 台股殺太大 金管會緊急發布股市兩數據安民心 19:152021/05/12 財經 陸手機出貨衰退 今年來首見 04:102021/05/12 全球財經 高林實業受惠RIMOWA高客單挹注 首季獲利0.05元 16:252021/05/12 財經 人民幣漲勢明顯強於美元 創3年來新高 10:122021/05/12 兩岸 獨／基隆婦人在高雄足跡外洩 陳其邁要查 17:492021/05/12 生活 財經熱門新聞 美股泡沫破滅近了？關鍵數據有異狀 達里歐稱拜登是禍首 - 財經 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 無須護盤？台股遭狙殺崩千點 8大官股驚見「賣積求榮」 - 財經 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 失業救濟給太多 美國9共和黨州決砍每周300美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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