今年英格蘭足總盃決賽，將在台灣時間5月16日00:15於倫敦溫布利球場上演，由「藍戰士」切爾西與「狐狸」萊切斯特城爭奪冠軍。這項最古老的足球盃賽誕生於1871年，距今剛好有150年歷史，期間因為兩次世界大戰停辦10年，因此今年為第140屆的足總盃決賽。

切爾西在華人足球迷口中也暱稱為「藍軍」，相比起「紅軍」利物浦與「紅魔」曼聯擁有深厚的歷史底蘊，藍戰士是自從2003年售予俄羅斯富豪阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)後才搖身變成冠軍雄獅，阿布入主後藍軍贏得5次英超冠軍(此前只在1955年贏得唯一一次的英格蘭頂級聯賽冠軍)、5次足總盃冠軍(此次贏過3次)、3次聯賽盃冠軍(此前2次)、1次歐冠和2次歐霸冠軍(此前皆未曾奪冠)。

本季初切爾西由前功勲隊長蘭帕德(Frank Lampard)執教，但戰績未如理想，在1月底英超作客敗給萊切斯特城後，蘭帕德只再帶隊踢了一場足總盃後遭到撤換，由當時剛被巴黎聖日耳曼(PSG)解僱的德國教練圖赫爾(Thomas Tuchel)接棒。這名前兩年為PSG贏得6座冠軍的年輕主帥，來到藍軍後也不負所托，足總盃接連闖過巴恩斯利、謝菲爾德聯和曼城3關殺入決賽；同時在歐冠也接連淘汰馬德里競技、波圖和皇家馬德里，隊史第3次晉級決賽；英超賽場更重拾狀態，一度寫下10連不敗，最近5輪再搶下4勝1和，排名挺進第4，非常有機會可以再度取得下賽季的歐冠資格。值得一提的是，藍軍週日在英超作客2：1逆轉曼城，最近2次對戰曼城都獲勝，也為即將在5月29日舉行的歐冠決賽增添不少信心。

狐狸今年在前利物浦主帥羅傑斯(Brendan Rodgers)接手的第3個賽季漸入佳境，上季帶領狐狸以第5名作收，取得本季的歐霸參賽資格(但在32強淘汰賽出局)，本季在英超更上層樓，5月12日凌晨的比賽作客擊敗曼聯後，繼續守住聯賽第3的排名，很有機會繼2015-16賽季奇蹟奪冠後，再度取得晉級歐冠小組賽的資格。足總盃淘汰的5支對手不是英冠就是英超，包括最後3輪連勝布萊頓、曼聯和南安普敦，晉級過程的難度也不亞於切爾西。說句題外話，狐狸近兩次對戰曼聯都獲勝，在英超擊敗紅魔後，也讓曼城以領先10分的姿態，提前3輪贏得近4年的第3座英超冠軍。

切爾西在大戰萊切斯特城之前，13日凌晨要先在英超與兵工廠交手，由於切爾西仍要為前4名的位置努力，應該不會大幅度輪換，但好消息是陣中主力大致健康，只有中場科瓦西奇(Mateo Kovacic)和後衛克里斯滕森(Andreas Christensen)可能因傷無法參加決賽。狐狸方面，後衛摩根(Wes Morgan)和賈斯汀(James Justin)，還有前鋒巴恩斯(Harvey Barnes)都沒有回歸時間，另名中衛艾文斯(Jonny Evans)大概也只有5成機會復出。

前面提到，兩隊本季首度交鋒由狐狸在主場以2：0獲勝，但當時藍軍教練仍是蘭帕德，圖赫爾在最近2次擊敗瓜迪奧拉領軍的曼城，已經完美展現他靈巧的戰術運用，和機智的臨場應變，狐狸隊史曾經4次打進足總盃決賽都未能奪冠，這個史上最差紀錄恐怕得再延長了。推薦：不讓分主勝

(中時新聞網)