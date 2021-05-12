社會形態改變，外食人口增多，叫外送餐飲已是現在都會人的生活形態。但外送員為了爭取更多的薪水以及高額的獎金，不時聽聞有車禍的意外發生。

台中市議員林祈烽、施志昌與何敏誠三人今日在市議會民政業務質詢時指出，政府應拿出魄力，有責任也要有擔當來要求業者，在獎金沒有減少的情形下，應全力來守護這些外送員的騎車安全。副市長黃國榮表示，贊同議員的說法，會研議看如何來辦理。

林祈烽說，餐飲外送員因為工作時間彈性、薪資比一般規定的時薪還要高，因此吸引許多人來加入這個行業，也有人靠著這個工作來打零工賺錢，不過，因騎機車在馬路上趕時間送餐，意外風險也因此增高。

根據市警局提供的資料，去年1月到今年3月，台中市外送員送餐的車禍意外事件，就有1,252件，其中有2件重大意外，導致2人傷重不治，總受傷人數是1,698人，實在令人遺憾與心痛！

林祈烽表示，勞工局在去年推了一個「外送平台業者管理計畫」，執行時間是到109年12月31日止，計畫執行成效到底好不好？據他了解，台北市政府就曾警告國內兩大餐飲外送業者，要求要想辦法改善外送員的騎車安全問題，如果做不到，政府就公佈數據，甚至由政府來介入改善，台中市政府要怎麼做？

勞工局長張大春說，今年會繼續針對這個計畫，結合警察局和交通局對業者加強勞檢和宣導，但因為業者設計有加成的獎金制度，所以要呼籲外送員一定要注意自己的安全，生命可貴，不要為了些微的獎金，拿自己的命去冒險。

林祈烽強調，光是要求宣導和改善並無法解決問題，市府應深入了解其送餐制度計算獎金的漏洞或是不應該存在的玩命送餐方式；今天外送員會在馬路拼命送餐，就是業者的獎金獎勵制度計算方式，造成外送員的危險行為。

林祈烽表示，這樣的獎勵制度如果政府沒有辦法積極有效的介入監督其計算方式，再怎麼宣導和開會都是沒用的；三位議員也一起要求市府要有擔當要求業者，在獎金沒有減少的情形下，如何守護這些外送員的騎車安全？

副市長黃國榮表示，這個議題曾和勞工局長討論過，在法律上可能無法強制要求業者，但市府還是有因應的辧法，像北市府就說要公佈數據，這個方式勞工局可以研究看看，他贊同兩位議員的說法，會研議看如何辦理。

(中時 )