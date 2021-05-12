《國防新聞》（Defense News）報導，美國國務院已同意向加拿大出售AN/SPY-7神盾雷達系統，將裝設於該國的下一代巡防艦上，讓加拿大加入神盾大家庭的懷抱。加拿大下一代巡防艦將以英國26型巡防艦為基礎，預計將取代現役的「哈利法克斯級」（Halifax-class）巡防艦。

根據報導，美國防部「國防安全合作局」（DSCA）宣布，美國國務院已同意向加拿大出售4套洛馬AN/SPY-7神盾雷達系統、3套MK 41垂直發射系統、零備件、相關設備與技術支援等，總價值約17億美元（約新台幣476億元）。

這將讓加拿大成為繼日本、南韓、澳洲、西班牙、挪威等國之後，又一位神盾家族的新成員。國防安全合作局表示，配備神盾系統的巡防艦不僅將強化加拿大皇家海軍的作戰能力，更能使其進一步與美軍作戰體系整合，在必要時於全球範圍和美軍並肩作戰。

貝宜系統公司（BAE System）和洛馬公司（Lockheed Martin）2018年贏得加拿大皇家海軍「水面作戰艦艇」（CSC）標案，預定以英國26型巡防艦為基礎，建造15艘標準排水量約7800噸、配備神盾系統、32管垂直發射器、海軍打擊飛彈（NSM）、反潛魚雷的下一代巡防艦。

這批新巡防艦將取代現役的12艘「哈利法克斯級」巡防艦，以及3艘已退役的「易洛魁級」（Iroquois-class）驅逐艦。不過《國防新聞》先前指出，新巡防艦計畫的成本已從578億美元（約新台幣1.61兆元）提升至約640億美元（約新台幣1.79兆元），超過2008年「水面作戰艦艇」標案啟動時預估的2倍；加上美軍已展開FFG（X）新世代飛彈巡防艦計畫，因此加拿大未來可能減少自家新巡防艦的訂單，轉而爭取與美軍一起採購較便宜的FFG（X）。

(中時新聞網)