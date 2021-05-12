電競《英雄聯盟》「季中邀請賽」(Mid-Season Invitational，MSI)第1階段的小組賽在本周三凌晨結束，各組獲得晉級的隊伍，分別有：A組的皇族RNG、PGG戰隊；B組的馬德里獅子、PSG塔龍；以及C組的DWG戰隊、C9戰隊。第2階段的比賽將會在台灣時間的5/14(五)~5/19(三)進行，賽事同樣採雙循環的BO1(1局定勝負)制，每支隊伍都會與其他5支隊伍進行2場比賽，最後會由戰績排名前4的隊伍晉級至最後階段的淘汰賽。

第1階段的小組賽戰況

A組：皇族RNG(中國賽區代表隊)在小組賽中以8勝0敗的全勝戰績，力壓PGG戰隊(大洋洲賽區代表隊)、UOL戰隊(歐陸賽區代表隊)獲得晉級，不僅打出2.75的KD比【擊殺數(K)：被擊殺數(D)】、2,135的GPM(平均每分鐘經濟)領先群雄，100%的首塔率更是展現RNG在比賽前期的驚人壓制力。另一方面，PGG戰隊同為晉級隊伍，雖然實力不如另外兩支隊伍，但比賽中多次展現逆風局仍不輕易放棄的心理素質，也讓PGG戰隊在小組賽以2勝6敗的戰績逼和強敵UOL戰隊，並在附加賽中取勝獲得晉級。

B組：馬德里獅子(歐洲賽區代表隊)在小組賽中以5勝1敗的戰績獲得晉級，馬德里獅子的雙C組合－Humanoid和Carzzy的優質表現功不可沒，幫助隊伍在小組賽中打出1.86的KD比，以及1,931的GPM，漂亮的數據在參賽隊伍中僅次於A組的皇族RNG。另一方面，PSG塔龍(太平洋賽區)以4勝2敗的戰績同樣獲得晉級，中路Maple及上路Hanabi都有不錯的表現，不過，小組賽雖然收獲4勝，但2次對上馬德里獅子都未能取勝，後續在第2階段的賽事中，再次對上馬德里獅子時，能否克服連敗的心魔，並挑戰更好的成績，值得關注。

C組：DWG戰隊(韓國賽區代表隊)在小組賽中以5勝1敗的戰績獲得晉級，身為2020世界大賽的冠軍隊伍，當然也是本屆MSI的冠軍大熱門，獲得晉級可說是完全沒有懸念，100%的首塔率同樣展現DWG戰隊在C組的壓制力；不過，觀察DWG戰隊在C組的6場比賽，選手失誤還是不少，相信他們應該要有更好的表現。另一方面，C9戰隊(北美賽區代表隊)則是維持北美賽區的「傳統」，在雙循環的第1輪比賽全隊走神(C9戰隊在第1輪的比賽中僅拿下1勝2敗的戰績)，然後在第2輪的比賽突然全隊超神(第2輪比賽拿下3連勝)，打出一波又一波驚人的操作；總之，由法王Perkz領軍的C9戰隊，能在DWG戰隊手上拿下1勝，著實厲害。

MSI第2階段比賽首日有6場比賽，冰島與台灣的時區不同，其中有3場比賽分別在台灣時間5/14(五)的晚間21、22、23點開始，剩下3場比賽依序接著在5/15(六)的凌晨0、1、2點開始。

MSI第2階段6場比賽投注建議

(中時新聞網)