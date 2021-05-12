國內新冠疫情擴大，中央疫情中心今天（12日）指出，台灣暴增16例本土個案，創下單日本土案例最多紀錄，新北市長侯友宜也說，若社區感染失控不排除「封城」；臉書社團「細說淡水」等，今晚陸續貼出量販店泡麵、民生用品等「空架照」，網友紛紛留言「難不成世界末日來了？」。
新北市長侯友宜今日指出，若社區感染失控，不排除「封城」，封城將禁足21天，全天候管制對外136座橋梁、重要道路和車站。
各量販店今晚下班時間後出現生鮮、泡麵搶購景象，其中淡水等區都出現「空架」狀況，網友傻眼驚呼「世界末日」、「又來了」、「現在是發生什麼事了」、「還沒到需要這樣搶泡麵的地步吧」、「是要打仗了嗎」。
網友們留言，「新北市出現群聚案會怕正常的」、「人性」、「大家有飢餓恐慌症」、「促進經濟」、「新北啊！現在那邊的人都超怕的吧」，「大家是搶安全感可理解」、「股市是恐慌性賣壓，超市是恐慌買壓」。
也有網友對此不解表示，「一窩瘋啊！自己嚇死自己」、「疫情剛開始囤的泡麵都過期了」、「又開始發瘋了」，也有人推測「下波應該是搶衛生紙了」、「過度恐慌更可怕」、「欸喪屍電影情節有的物資搶購一通」。
(中時 )
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