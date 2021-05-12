逸達（6576）治療COVID-19引起的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）新成分新藥FP-025，自3月底在美國開始第一位病患的二期臨床試驗以來，目前正持續加開臨床試驗點，收試肺部嚴重發炎、需倚賴氧氣罩協助呼吸循環的加護病房患者，希望有效達到降低死亡率，並在年底取得二期臨床試驗結果

本土新冠疫情隨著持續增加而急速升溫，中央疫情指揮中心指出，12日新增的案例出現重症患者，而在COVID-19疫情告急的印度，因氧氣短缺，單日死亡患者數持續攀升新高。

逸達董事長簡銘達表示，ARDS在美國每年影響近20萬人，導致7萬5千人死亡，致死率近40％；在COVID-19疫情下，更有高達67％～85％的加護病房患者患有ARDS。目前可以看到，嚴重的肺部發炎是臨床上極需有效解藥的危險疾病。逸達的FP-025治療呼吸道發炎及纖維化極具潛力，希望在COVID-19疫情下全力推動FP-025的研發，幫助臨床在治療呼吸道發炎找到有效的療法。

FP-025的COVID-19/ARDS二期臨床試驗若試驗進行順利，有機會在今年年底前取得二期臨床試驗結果；FP-025在荷蘭進行的另一項針對慢性氣喘的二期概念驗證，也規劃在年底取得臨床試驗數據。

(工商 )