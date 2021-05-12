新北傳出有里長確診，新北市議員宋明宗疑似曾與該里長出席同一場合活動，他今日在臉書表示，已緊急到醫院進行快篩，晚間初步得知採檢結果呈現陰性，他表示，避免可能的潛伏期，決定實施自我居家隔離，暫停所有行程活動。

宋明宗表示，他在5月9日與成泰里共同辦理母親節活動，全場全程都有依照防疫及實聯制規定辦理，但在5月11日下午得知五股獅子會有確診案例，又因當下回想起母親節的活動人員在5月6有參與該聚餐活動，所以他就立即與女兒分頭自行到醫院採檢，檢測結果「陰性」，並且為了自己及他人健康著想，暫停活動，自己在家進行隔離防護措施。

宋明宗說，這幾天因為是周休二日，他也未進到服務處，請大家放心，今天第一時間也請服務處同仁將辦公室全部清理消毒了。這段期間他暫停所有行程活動，請大家多多包涵，很抱歉，讓大家擔心了，疫情升溫，請大家留意新聞的最新公告。

(中時 )