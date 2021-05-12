樂天桃猿主場迎戰富邦悍將，猛快只丟3.1局就失3分退場，還2度製造滿壘危機，幸好打線很幫忙，首局就突破羅力拿到3分，最後以5比4險勝富邦，終結近期4連敗低潮。

首局面對羅力，樂天從林立二壘打開啟攻勢，滿壘時郭嚴文、林承飛串聯安打一舉攻下3分領先，2下林立再敲二壘打帶有1分打點，此時樂天已經4比0領先。

前3局猛快用球數相當多，富邦2度攻佔滿壘但最後都沒能得到分數，直到4局上半出現4支安打才攻得3分。

富邦悍將陳凱倫在本壘前被封殺出局，沒能拿下追平的一分。（陳麒全攝）

5下樂天陳俊秀、郭嚴文連續安打多得1分，8上代打的張進德敲出二壘打，隨後陳凱倫敲出個人此戰第4安並有1分打點，此局二、三壘有人時林益全敲出投手前反彈球，陳禹勳要傳給三壘手沒想到直直砸在三壘跑者陳凱倫背上，不過陳凱倫最後還是在本壘前出局，富邦沒能攻下追平分，樂天仍5比4領先。

此戰雖然富邦悍將單場13安比樂天9安還多，但攻勢串聯不佳，最後仍由樂天以5比4贏球，終結4連敗低潮，賽後總教練曾豪駒說，「終於在主場拿勝利了，我們這陣子在主場打得比較悶，今天可能沒有觀眾在場壓力小一點，接下來會盡力搶勝。」

樂天先發投手猛快止丟3.1局就用球數近百球而退場，被敲6安、失3分，另有5保送、4三振，「猛快控球不穩定堆壘包造成自己困擾，幸好2次滿壘猛快處理不錯，但當投手控球不穩會造成自己的負擔，後面比賽還需要繼續調整。」

樂天桃猿先發投手猛快。（陳麒全攝）

樂天桃猿林泓育戴著口罩上場打擊。（陳麒全攝）

(中時 )