台灣本土病例大爆發，12日一天多出16案例，且源頭依舊不明，引發民眾恐慌，不過衛福部長陳時中則說尚未達三級警戒標準。對此前台大感染科醫師林氏璧表示，進入第三級警戒只是時間問題。

林氏璧在臉書《日本自助旅遊中毒者》指出，今天16個本土案例中，獅子會一案正式確認為群聚感染，另外就醫五次的案1217與萬華2例各有一名不明原因本土案例，只要這三個案例有再傳出去，就達到了群聚的定義，離第三級只剩一步之遙。

對於陳時中表示家人親密接觸者可能不算，要再請專家研議算不算群聚的說法，林氏璧則說「我想進入第三級只是時間問題」。他表示，不論是獅子會，遊藝場，茶藝館，每個疫調都有其困難，獅子會這10例各自又都有接觸史，「傳統疫調趕得上病毒傳播的速度嗎？」，坦言這關真的難過了。

林氏璧也呼籲大家可以踴躍分享，哪裡還有公費或自費疫苗可打。不少網友也紛紛留言：「聽到林大這樣說，真的怕了」、「昨天雙北，一點多還有自費的，但三點多看己滿…」、「查雙北的醫院到5月底幾乎都滿，只有基隆跟附桃有名額，但是今天應該是滿了」、「我們與第三級的距離」、「目前幾乎自費院所的預約都額滿了」、「感覺是因為週末的會考拖著不宣布三級」、「萬華路上一堆人不怕死不戴口罩⋯」、「馬偕自費滿到五月底了」。

今日新增16例本土案例，其中3例宜蘭，10例蘆洲，獅子會一案正式成為群聚。另外就醫五次的案1217，萬華，萬華（萬華兩例間目前沒有關係）各自有一例不明原因本土案例，只要後三者有傳出去，就達到了群聚的定義，我們離第三級只剩一步之遙。 部長剛... 由日本自助旅遊中毒者發佈於 2021年5月12日 星期三

(中時新聞網)