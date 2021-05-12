【推薦賽事 : 5/14(五)，16:45 阪神虎@讀賣巨人】日本職棒本週最受矚目的對戰組合莫過於讀賣巨人與阪神虎的「傳統一戰」，央聯榜首阪神本週五將作客東京與巨人進行三連戰，這將是雙方本季交手的第三個系列賽。上個系列賽巨人在主場以2勝1敗取得上風，但近期巨人接連傷了菅野智之與坂本勇人，少了這兩名投打主力，面對豪投強打的阪神勢必會有一番苦戰。

季初打擊不振的巨人，隨著洋砲史莫克(Justin Smoak)報到與岡本和真手感回溫，打線狀況也漸趨穩定，目前團隊攻擊指數0.761高居央聯之冠，場均得分4.28在央聯僅落後阪神的4.80。但陣中攻勢發動機坂本勇人上週末卻因為手指骨折進入傷兵名單，本季上壘率高達0.403的坂本勇人將至少缺陣一個月，巨人的得分效率勢必會受到影響。

阪神本季長打火力凶猛，超級新人佐藤輝明敲出央聯最多的10發全壘打，洋砲桑斯(Jerry Sands)也貢獻8轟，目前團隊44發全壘打領先全聯盟。而阪神季前以年薪250萬美元從KBO挖來的重砲小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)，近日已結束隔離加入一軍陣容，對於阪神絕對是如虎添翼，阪神打線一字排開重砲如雲，攻擊端的破壞力應很難有其他球隊能相抗衡。

至截稿日前，雙方仍尚未公布此戰先發投手，筆者推測將由阪神的阿坎塔拉(Raul Alcantara)對上巨人的畠世周。阿坎塔拉2017年曾是奧克蘭運動家先發輪值的一員，上季則效力於南韓職棒斗山熊，全季自責分率僅有2.54，此戰將是阿坎塔拉日職一軍初登板，依過去歷史成績觀察，估計會有不錯的壓制力。而畠世周本季表現不穩定，每9局被打全壘打數高達1.8支，本季先發出賽5場只有1場未挨轟，上一戰面對阪神主投6局雖僅丟2分，但這2分卻是2支陽春全壘打造成的，此戰恐怕很難壓制長打能力出色的阪神。而巨人牛棚近期表現也不理想，牛棚防禦率高達3.91在央聯敬陪末座，由於終結者德拉羅薩(Rubby De La Rosa)返美處理個人事務，代班的中川皓大本季已出賽17場，頻繁出賽導致表現下滑，筆者預測投打皆有優勢的阪神此戰能踢館成功，建議投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時新聞網)