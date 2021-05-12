韓國航太工業公司（ KAI）剛剛發布了簡短的宣傳影片，介紹他們正在規畫的自製軍用噴射運輸機設計方案。採用高單翼、T尾翼、雙發動機布局，外型頗像日本C-2運輸機，也類似烏克蘭An-178。

防衛部落格(Defense Blog)報導，上個月，KAI就發布了「將要研發軍用運輸機」的計畫，預計用27億美元的研發成本，花7年的時間研發。並且表示KAI已經與美國國防採購計劃管理局談出共識，美國願意就重要部件進行技術支持。

KAI military transport aircraft。

KAI高級主管表示：「我們的目標是用國產飛機取代進口飛機。目前陸軍、海軍和空軍操作的大型軍用機都是外購的。並期望自製運輸機完成後，也可以進軍海外市場。」

韓國軍方目前的運輸機主要是C-130與CN-235，主要用於空投、運輸相關任務。

KAI還補充說，未來的自製運輸機除了空運與特種任務以外，也可以做為電子偵察機、海上巡邏機，或是空中加油機等其他角色。

(中時新聞網)