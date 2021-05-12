全球最大的對沖基金橋水(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)近年來看衰美國財政赤字過高，導致美元表現疲軟，在拜登政府上台後，先是推動1.9兆美元經濟刺激法案，並聲稱將推出合計4兆美元的「美國就業計畫」與「美國家庭計畫」，這讓達里歐再次提出警告，這推升了通膨陡升以及美元指數重挫的疑慮。

據《華爾街日報》報導，拜登的1.9兆美元紓困案，還有4兆美元裡頭、約2.3兆美元的「美國就業計畫」內所包括的大基建計畫，這些大筆的支出將讓更多資金流入經濟活動，進而產生泡沫，達里歐認為，目前的股市估值是泡沫，但並非債務推動所致。

達里歐表示，泡沫有2種類型，一種是當債務時代來臨，無力償還債務就會出現債務泡沫，最後泡沫將破滅；另外一種則是大量資金湧入市場，政府卻沒有收緊，導致現金失去價值，達里歐認為，目前市場出現的就是後者這種泡沫。

達里歐認為，目前已經產出並投入經濟的資金總額是個大問題，處理不好就可能導致系統性風險，並預測公債買家數量並不夠，這使得美國聯準會(Fed)必須出手繼續維持寬鬆政策。達里歐表示，目前討論經濟過熱問題，是否有足夠的生產力是關鍵，並已經與拜登政府談話，相關細節並未透露。

此外，達里歐也對政府持續發放補助金頗有微詞，認為這使得美國人不願意回到工作崗位，上周非農數據為26萬人，遠遜於市場預期的100萬人，就有專家認為，主要是工作職缺大量開出，但是補助金的額度超越了工資所致。

(中時新聞網)