知名精神科醫師潘建志認為，萬華2例確診關聯性非常高，有90％是第3起社區群聚，只要做病毒基因定序就能確定。(張鎧乙攝)

國內COVID-19本土疫情升溫，面臨疫情爆發以來最嚴峻時刻！光兩日本土確診就累積多達23人確診，目前已累積2起未知感染源群聚，地方政府已開始研議封城措施。知名精神科醫師潘建志表示，台灣防疫已到達「2.9級」，距離三級警戒只剩下一小步，他認為，今日感染源待釐清個案中，萬華2例確診關聯性非常高，有90％是第3起社區群聚，只要做病毒基因定序就能確定。

中央流行疫情指揮中心今（12日）再宣布新增16例確診個案，包含多起感染源未釐清個案，潘建志醫師直指，「台灣防疫已經到2.9級，再一小步就要關閉營業和公共場域。各位做好準備了嗎？」他分析，住蘆洲的獅子會前會長（案1203），傳給案1218等10人，屬第1個社區群聚；而宜蘭羅東銀河百家樂群聚，加上今3例確診者，共計8例不明感染源，屬第2個社區群聚。

潘建志指出，除了這2起群聚外，今還新增3名不明感染源確診者，其中案1220、案1221分別是萬華三水街鴻達茶藝館，及萬華西園路楓香清茶館的茶室女員工，也就是俗稱的「茶店仔」、「阿公仔店」。潘建志說，「世界上不可能有那麼巧的事，剛好兩家茶室同時有人感染。萬華三水街和西園路離很近，走路才五分鐘。」他認為，絕對是有個感染源在兩家店移動，將病毒傳染給了這兩個人。

今新增3名不明感染源確診者，其中案1220、案1221分別是萬華三水街鴻達茶藝館，及萬華西園路楓香清茶館的茶室女員工。（示意圖非當事人，本報資料照片）

「老司機告訴你，『茶店仔』的客人唱歌喝酒是會續攤的，工作人員互相支援坐檯也不奇怪，這兩例有關聯，90％是第3起社區群聚。」潘建志認為，只要將兩個茶店個案病毒基因定序做出來，就能100％確定。

潘建志指出，群聚感染的定義是，人時地相關兩個人就算。「這3例未知感染源中，只要他們身邊有另一人再確診，也算社區群聚。」加上前面2起群聚，就符合單周3件社區群聚，指揮中心將啟動第三防疫層級：除了政府醫院維生必要設施，其它營業和公共場域都要關閉。潘建志坦言，「決定很難下，現在是考驗北北桃市長和阿中部長的嚴苛時刻。」

(中時新聞網)