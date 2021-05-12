中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增16例本土病例，其中有兩例在台北市萬華區的茶藝館工作，「萬華茶藝館」瞬間成為網路熱搜，不少人好奇茶藝館裡面真的在賣茶的嗎？根據前台北市議員童仲彥提供的YouTube影片，完整揭露萬華茶室的超嗨玩法，影片中身材火辣的小姐只穿一條丁字褲熱舞，甚至直接坐在男客人身上磨蹭。

根據指揮中心公布，萬華兩例確診女性的工作地點，分別在三水街的「鴻達茶藝館」及西園路一段的「楓香清茶館」，外界好奇，俗稱「阿公店」的萬華茶室到底長甚麼樣？裡面真的有賣茶嗎？根據童仲彥提供的YouTube影片，意外揭露萬華茶室酒池肉林的畫面。

萬華茶室超嗨影片曝光！前台北市議員童仲彥完整揭露萬華茶室的超嗨玩法，影片中身材火辣的小姐只穿一條丁字褲熱舞，甚至有男客人直接伸手抓乳。(圖截自YouTube/金色力量黨GPP)

從影片中可見，昏暗的包廂內有霓虹燈點綴，一名身材火辣的小姐只穿一條紅色丁字褲，穿梭在多名男性客人間，不僅勁歌熱舞、喝酒玩遊戲，還直接坐在男客人身上磨蹭，甚至抓著男客人的手在自己身上摸胸搓乳，畫面看了令人血脈賁張。

據了解，萬華茶室有分很多種，其中玩最瘋的就是越南店。YouTube影片底下則寫道「你們認為茶室只有在泡老人茶嗎？茶室、阿公店可以怎麼玩？阿童為什麼一再主張成立合法性專區對防疫很重要，希望沒有確診的女子玩成影片中這樣」。此外，對於稍早新聞曝光萬華三水街的鴻達茶藝館時，有媒體引用Google Maps的街景截圖，童仲彥則嗆「小孩子才看Google地圖」。

萬華茶館2女子確診 直擊周遭人潮「瞬間嚇光」店家憂心

(中時新聞網)