金知碩客串演活可惡前男友。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《某一天滅亡來到我門前》11日於韓國播出第二集，全國平均收視達4.42％，最高達5.3％，取得同時段中收視第一的好成績，該劇由「收視保證」朴寶英、徐仁國搭檔出演，朴寶英得知自己罹患癌症僅剩下100天生命，還被男友的老婆潑水大罵當人小三，倒楣到家的她對空大喊「讓一切滅亡吧」，被能讓所有東西消失的「滅亡」徐仁國聽到，決定幫她完成心願，結下為期100天的生命契約。

徐仁國睽違2年回歸的新作，飾演一個非人非神的存在「滅亡」，首集就讓人見識到他讓一切消失的威力，每一個動作都能造成人間的人事物消亡，停電、路葉掉落、有意外發生等，更能讓時間暫停跟傷口復原。有趣的是，每當徐仁國在劇中拿出菸時，就會出現有事故發生，讓他都無法成功地抽到菸，一支完整的煙就會被丟掉，徐仁國究竟有沒有機會點上菸也成為觀眾看劇的討論焦點。朴寶英也被他的超能力無限保護，除了在車禍發生前一秒將她救下之外，也要求每天要幫朴寶英「充電」，意思是2人要在每天12點前牽手一次，藉此讓朴寶英削減癌症的痛苦，牽手的畫面可愛指數破表。

此外，金知碩也出演客串朴寶英的前男友，放著懷孕的老婆與朴寶英交往被發現後，不只到朴寶英所在的公司大吵大鬧控訴她破壞婚姻，後又反悔堵到家門口，死纏爛打之外更踩壞了朴寶英先拍好的遺照，渣男行為惹怒送朴寶英回家的徐仁國，走向前掐金知碩脖子替朴寶英報仇，更甜喊朴寶英「老婆」，氣死金知碩。

而第三集預告中，朴寶英直接發出對「滅亡」徐仁國的同居邀請，嚇得徐仁國叼在嘴上的菸直接掉到地上，叼菸斜笑的樣子相當逗趣又帥氣。讓原本叼煙帶著迷人邪笑的徐仁國，竟然聽到發愣，嘴上的煙都快要叨不住，也正式開啟兩人奇幻又浪漫的100天約定。該劇每週三、四上午10點在愛奇藝國際站上線。

(中時 )