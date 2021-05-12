樂天桃猿今日以5比4險勝富邦，其中因為先發投手猛快用球數太多，只丟3.1局就退場，豪勁接手2.2局只用29球、無失分，以貢獻度獲得勝投也獲選為單場MVP，特別的是今日是他32歲生日，留下難忘的回憶。

豪勁於4局上場中繼，雖然失掉1分算在先發猛快頭上，不過此局靠牽制拿到第3出局數，接下來2局都無失分，豪勁獲得單場MVP，賽後首次登上頒獎台，豪勁與樂天女孩一起熱舞，也是中職第18位於生日當天獲得單場MVP的選手、第9位投手、第1位中繼投手。他賽後笑說，「幫球隊拿到勝利是最大的禮物，最好每個生日都能這樣過！」

豪勁透露過去生日時都在球季中，在美國比較常打高爾夫球過生日，今年雖然因為疫情沒能跟家人一起慶祝，但之後老婆、小孩會來台灣，到時再補過生日，「生日通常是球季中，希望能繼續這樣，代表打得很長久！」

樂天一開始定位豪勁是先發投手，不過後來將他轉為中繼，豪勁說最大改變是局數變短、投球更要控制好位置，「對我來說投球就是不要讓對方得分，這是最大的目標也是最大的準備方式。」

豪勁賽後開心拿MVP獎盃。（鄧心瑜攝）

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