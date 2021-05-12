包含聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）在內的多位官員11日表示，雖然美國經濟前景看好，但距離Fed設定的通膨與完全就業目標仍有一大段距離，換言之，Fed有必要繼續維持貨幣寬鬆政策。

布蘭納德表示，隨著經濟重啟，她預期看到就業增長與通膨壓力攀升現象，但通膨升溫僅是暫時的，不至於促使Fed改變現行貨幣政策。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）抱持類似看法。他認為，美國經濟雖有改善但仍未完全復甦，不宜貿然撤出政策支持。

哈克表示，Fed官員將密切關注通膨水平與變化速度。他指出：「通膨率2.5％左右還可接受，最大容忍值是3％。我們不想看到通膨失控。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二接受CNBC電視台訪問時表示，Fed並不擔心通膨升溫反而樂見其成，因為這代表他們推動的貨幣政策正發揮效果。布拉德表示：「我們今年將看到通膨攀升，或許達到2.5％～3％，此趨勢預估延續至2022年，通膨率或許達到2.5％。」

(工商 )