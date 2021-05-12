美國勞工部12日公布，在經濟加速復甦、消費者需求升高帶動下，4月消費者物價指數 （CPI）月增0.8％、年增4.2％，年增幅創下2008年9月以來的逾12年新高，但這卻加劇金融市場對於通膨升溫的擔憂。

美國勞工部周三數據顯示，美國4月CPI月增0.8％，高於3月的月增0.6％與市場預估的月增0.2％。若按年來看，4月CPI年增4.2％，遠高於3月的年增2.6％與分析師預估的年增3.6％。其中，能源價格年增25％，二手汽車與卡車價格漲幅達到破紀錄的10％。

排除波動劇烈的食物與能源價格後，4月核心CPI月增0.9％，遠高於3月與市場預估的月增0.3％。4月核心CPI年增3％，高於3月的年增1.6％與市場預估的年增2.3％。

美國疫苗接種速度加快，加上政府放寬防疫措施並發放紓困現金支票，因此帶動經濟加速復甦、消費者需求升高，連帶使得4月通膨急遽升溫。另一個原因則是去年比較基期較低所致。

(工商 )