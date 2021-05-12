疫情嚴峻考驗 阿扁預吿：明天打疫苗去 23:012021/05/12 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情嚴峻考驗 阿扁預吿：明天打疫苗去。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情嚴峻，前總統陳水扁晚間在臉書表示，「明天，阿扁打疫苗去」；他說，阿扁聽從醫囑，經安排明天下午1點半在高雄長庚醫院醫學大樓施打疫苗。 陳水扁指出，經高長醫療團隊討論，並評估，年滿65歲的阿扁目前身體狀況可以打疫苗。主治醫師陳順勝教授表示，打疫苗可以大幅降低感染風險，可以增加台灣群體免疫力。縱有小小不適，比起COVlD-19的危害更大，顯得微不足道。 他說，誠摯呼籲做好防疫，人人有責！注射疫苗，大家一起來！ 集保：新冠疫情仍嚴峻 提升股東會防疫措施 疫情升溫 江啟臣籲擴大篩檢、提高疫苗施打率 (中時 ) #阿扁 #打疫苗 #疫情嚴峻 #明天 #考驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曝已接種疫苗 宜蘭縣長林姿妙：我精神很好 11:412021/05/12 生活 印度疫情嚴峻 法人依然看好中長期印度股市前景 16:542021/05/12 財經 疫情升溫彰化疫苗民眾搶打 王惠美：將盡力申請更多疫苗 11:552021/05/12 生活 疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散 18:272021/05/12 生活 台灣疫情加溫 社會局：一旦進入三級警戒 市府有腹案 15:522021/05/12 生活 疫情警戒恐升至第三級 陳時中：已備妥3千張病床 12:212021/05/12 生活 國內疫情嚴峻 蔡英文喊話：守住台灣 保持經濟成長 17:062021/05/12 政治 蔡英文LINE喊話：疫情擴大 有一些話想說 18:542021/05/12 政治 國內疫情升溫 陳其邁：病毒恐社區流感化 11:192021/05/12 生活 吳宗憲要打疫苗了 怕爆7本土感染無視副作用 10:172021/05/12 娛樂 本土疫情暴增16例 連勝文怒嗆陳時中一句話 19:272021/05/12 政治 政治熱門新聞 看到台灣暴增16例本土確診 韓國瑜PO了一張圖 - 政治 陳佩琪反嗆綠營「蔡英文打了沒？」 沈富雄聽了竟脫口一句 - 政治 本土疫情暴增16例 連勝文怒嗆陳時中一句話 - 政治 誰要求把機師隔離改3天？網翻證據揪出是她：該滾蛋了吧 - 政治 最後只剩江啟臣一人選黨主席？大咖立委竟冒出「神比喻」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。