疫情嚴峻，前總統陳水扁晚間在臉書表示，「明天，阿扁打疫苗去」；他說，阿扁聽從醫囑，經安排明天下午1點半在高雄長庚醫院醫學大樓施打疫苗。

陳水扁指出，經高長醫療團隊討論，並評估，年滿65歲的阿扁目前身體狀況可以打疫苗。主治醫師陳順勝教授表示，打疫苗可以大幅降低感染風險，可以增加台灣群體免疫力。縱有小小不適，比起COVlD-19的危害更大，顯得微不足道。

他說，誠摯呼籲做好防疫，人人有責！注射疫苗，大家一起來！

(中時 )