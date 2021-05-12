新冠肺炎病例，12日全台暴增16例確診，其中網傳案1217、基隆市一位50歲確診婦女，傳出曾於5月1日至2日經過南投、台南、高雄，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日證實，案1217，5月1日有參加南部的遊覽車進香團，但目前還無法確切掌握，她所經過地點，已通知當地政府，去了解當時的情況。

據傳案1217，於5月1日，自新北搭乘遊覽車赴南部進香，1日中午遊覽車到達南投某餐廳用午餐，下午1點至2點則抵達台南參觀，晚間共80人的進香團抵達高雄宮廟進香，並於廟旁空地辦桌用餐，晚上則住宿於12人1間的香客大樓，隔天5月2日上午搭乘遊覽車離開。

由於案1217婦人，曾於1日中午，與同團進香旅客於南投某餐廳用餐，另有網傳一基隆確診婦女，曾到過紫南宮，對此南投縣衛生局表示，無法確認是同一女，中央流行疫情指揮中心，未公布詳細訊息，確診個案足跡以中央流行疫情指揮中心公佈為準，為確保社區安全，明日清晨將由環保局會同竹山鎮公所清潔隊前往實施環境消毒。

紫南宮表示，並未收到遊覽車要到廟方參拜的登記，有可能是假訊息，訂13日上午10點在紫南宮說明。

(中時 )