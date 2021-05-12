樂天啦啦隊副隊長筠熹表示，雖然現場沒有球迷少了點熱情的互動，但可以透過手機直播，即時與球迷線上應援。（陳麒全攝）

樂天啦啦隊副隊長筠熹表示，雖然現場沒有球迷少了點熱情的互動，但可以透過手機直播，即時與球迷線上應援。（陳麒全攝）

樂天啦啦隊副隊長筠熹表示，雖然現場沒有球迷少了點熱情的互動，但可以透過手機直播，即時與球迷線上應援。（陳麒全攝）

Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝） 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝）

Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝） 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝）

Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝） 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝）

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Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝） 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝）

Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝） 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝）

Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝） 中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝）

中華職棒為了配合中央防疫政策，決定自12日起至6月8日都採閉門比賽，不開放觀眾進場，樂天啦啦隊副隊長筠熹表示，雖然現場少了熱情的球迷一起應援，但為了大家的健康安全，還是要配合防疫政策，但女孩們也有秘密武器，就是透過手機直播，一起在線上為球隊加油！

由於今日新增16例本土新冠肺炎案例，中央疫情指揮中心提升疫情警戒等級，中華職棒宣布自12日起，至6月8日賽事，將改採不開放觀眾進場的閉門比賽，以確保球迷安全。

今日帶領樂天女孩啦啦隊到桃園球場應援的副隊長筠熹表示，下午看到新聞說不開放路球迷進場時，心情感到有些失落，雖然在疫情初期已經歷過閉門比賽，但少了現場的球迷，就感覺少了一點點的熱情互動。

筠熹笑著說，還好現在網路科技發達，現在可以透過線上直播，讓球迷也可以即時看到我們在現場應援的舞蹈，球迷們應該也是在另一頭與我們一起為球員吶喊加油！

筠熹也呼籲球迷們，現在疫情好像愈來愈嚴峻，大家出門一定要記得戴好戴滿口罩，還有要記得勤洗手和多用酒精消毒，如果真的沒有特別的事，這陣子就多待在家中比較安全。

(中時 )