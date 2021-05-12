知名台劇《火神的眼淚》講述消防員的職人血淚，獨特題材引人注目，第1集中，由劉冠廷飾演的消防隊員對民眾說「裡面還有人，不能亂射水啦」，引起網友好奇為何不能噴水；1名真實的消防員為此解惑，當火災現場內部有人受困，且消防員已入內設水線時，由外噴入的水會形成對沖，導致屋內熱氣下沉，反而讓受困者與消防員有危險。

1名消防員在臉書「爆廢公社」發文解釋，如果火災的屋內沒有設水線，而當時窗口有受困者求救時，消防員就會朝對方噴冷水，因為持續噴射的冷水會瞬間帶走熱量降溫，避免受困者燙傷，也能驅散濃煙避免嗆傷；但是若火災屋內已有消防員入內持水線噴射，且窗口沒有受困者時，就必須注意不能從屋外朝內射水。

消防員為此解惑，當火災現場內部有人受困，且消防員已入內設水線時，由外噴入的水會形成對沖，導致屋內熱氣下沉，反而讓受困者與消防員有危險。（示意圖／資料照）

該消防員解釋，消防員在場內噴水能驅趕熱蒸氣和煙經天花板從窗口排出，屋內溫度也會因此降低，雖然天花板的煙流溫圖仍可能上看500度，但中間以下的區域幾乎只比常溫高一點，受困屋內、倒在地上的人不至於遭燙傷，「但此時雲梯車水線或其他瞄子水線，若從屋外朝內射水，就會產生對沖」。

該消防員說，對沖會造成熱煙跟蒸氣無法外排也無法內竄，往上遭天花板擋住，無處可去只能直接往下，就會原本高溫的區域降至地板，火場內的受困者或消防員將直接被高溫火煙籠罩，那就會相當危險；這就是為什麼該影集第1集就會有台詞說「裡面還有人，不能亂射水啦」的原因。

(中時新聞網)