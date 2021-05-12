疫情再度升級，因此再掀起防疫用品搶購潮，而最直接動動手指不用出門就能購買的電商，就成為民眾搶購的平台，蝦皮購物觀察到最近防疫關鍵字在站上搜尋量飆升3倍，而口罩等防疫商品近2周銷量較過去衝出70%的成長、75%酒精類商品的消費需求更有2倍的飆漲，另外衛生紙、泡麵、飲用水等民生用品的買氣也紛紛湧現，當中飲用水在疫情和缺水的雙重夾擊下，消費需求成長了50%。

PChome 24h購物也觀察到，防疫相關用品在前日（11日）的銷量就已較前1日大幅成長近3倍，包括酒精溼紙巾、自動噴霧機、洗手機、抗菌洗手乳、乾洗手等需求大幅成長，其中口罩單日銷量更較平日飆升10倍，而其他民生用品如衛生紙、洗衣精、洗碗精也都湧現搶購潮，衛生紙及抗菌洗衣精單日銷量較平日顯著成長2倍，另外泡麵、乾拌麵等方便烹飪料理的速食麵，在11日當天單日銷量也有近1倍的成長。

PChome 24h購物成立「防護專區」，滿足民眾不出門即可採買防疫用品的需求。（PChome 24h購物提供）

至於遠傳friDay購物也出現了口罩、抗菌乾洗手的搜尋量及銷量均有著最大幅度增加的狀況，單日平均成長超過50%之餘，就連民生用品也出現搶購潮，當中以泡麵、快煮麵、水餃及衛生紙的數據表現幅度最大，單日平均增加超過30%，業者表示目前持續保持備貨的高度關注，而現在貨量都仍充足，偶有缺貨狀態也已啟動即時備貨機制。

樂天市場就觀察到，自11日下午起近24小時內，相關防疫商品如口罩、酒精幾乎銷售一空，業者一早也已緊急通知店家確保庫存充足，目前消毒酒精、乾洗手、洗手乳也有貨量拉警報的情形，不過現已請店家全面補貨，目前站上持續有充足的貨量供採買，同時除了相關防疫的商品搜尋量爆衝，較上個月均有近2倍的成長以外，衛生紙、洗衣球、洗手乳、乾洗手等清潔用品，銷售量也有近1倍的成長，還有在微波食品以及乾貨，如泡麵、乾拌麵、堅果等較上月均有近1倍的成長。

在奇摩購物中心上，防疫及民生用品也成了熱搜商品，泡麵熱搜量單日增漲3倍、調理包熱搜量翻倍漲以外，平台快速到貨訂單量也大幅增長，當中包括以日用品、美食、保健、清潔品類最為顯著，當然少不了防疫用品，像「酒精」業績就暴增6倍 、「口罩」及「額溫槍」 業績也飆增4倍，民生用品中的米及罐頭業績也成長了30%到40%，可見此次疫情升溫再掀一波搶購潮。

(中時 )