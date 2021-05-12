隨著疫情自11日起開始有著本土爆發及感染源不明的狀況，而百貨業者也紛紛趕快反應起來，新光三越今（12日）起也實施餐飲全面實聯制，包括所有餐廳、咖啡廳以及美食街等區域，均需要登記姓名、電話作實聯制紀錄，至於開放式的美食街則採於櫃檯點餐時作登記。微風集團也同樣採取各館餐廳、美食街點餐實聯制登記的方式，同時還有每小時進行清潔消毒、加強手扶梯、電梯、門把按鍵、馬桶等的清潔消毒等防疫措施。

微風昨（11日）起已實施餐廳實聯制，今（12日）加入美食街點餐時也需要填寫實聯制資料。（微風提供）

新光三越今（12日）起實施餐飲全面實聯制，所有餐廳、咖啡廳、美食街等，要點餐前都要掃QRCode填寫姓名、電話登記。（新光三越提供）

遠東百貨也從今起在美食街、主題餐廳等區域均全面實施實聯制登記，消費者進入餐廳、小吃點餐前要配合掃QRCode登記資料，登記表遵循中央流行疫情指揮中心規範，希望提供消費者安心的購物、用餐環境。

全台遠東SOGO百貨今也宣布，防疫期間入場人數採總量管制，同時於全台各店美食街啟動「單一入出口」並進行實聯制登記，消費者在美食街用餐前，需配合掃描入口海報上的QRCode或紙本上完成「實聯制」登記，而美食街用餐區也全面設置壓克力安全隔板，全台各店主題餐廳同樣將落實顧客入內用餐前完成「實聯制」登記以外，全台各店兒童遊戲區也將關閉至6月8日。

(中時 )