中央流行疫情指揮中心宣佈台灣進入第二級防疫，擔任台南市政府一級指揮中心指揮官的市長黃偉哲，12日召開防疫作為緊急會議，要求各局處要超前部署，他表示，對疫情嚴陣以待，一旦中央宣布進入第三級防疫警戒，市場、夜市、市集、廟會等都要停，要為最壞的狀況做最好準備，市府也會異地分組辦公，這幾天會在大型辦公室分艙辦公，先作預防。

黃偉哲表示，市府舉辦大型活動都在6月，若5月下旬疫情不見好轉，會考慮延期，不能延期就停辦，例如端午節龍舟賽辦在端午節之後就沒意思了，月津港燈節因不具特定日期，可考慮做其他調整。

副市長趙卿惠表示，這次疫情比去年嚴峻，由於不知感染源，加深防疫難度，台南市在過去一年防疫做的很好，未來要更好，教育局、民政局、文化局及觀旅局等單位，必須趕快整理6月以前取消或延期的活動，並告知大眾，對於民間舉辦活動也要加以勸導，更要協助，另外，對於受到疫情影響的行業協助補償。

此外，辦理室內超過100人、室外超過500人的公眾集會活動，建議全面停辦，若能採固定座位實聯制全程配戴口罩等中央防疫規定，得提報防疫計畫經審查核准後實施。

衛生局表示，即日起，於醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所、大型活動或其他場域，應配戴口罩，若為落實該防疫措施且經稽查人員勸導仍未改善者，處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

即日起，於公務機關洽公、醫院及長照機構探病或探視、娛樂業消費、團體旅遊活動、藝文活動室內場所、宗教繞境活動、佔用道路活動等，民眾應配合實名(聯)制，指定場所或活動負責人、管理人或業者應採取實名(聯)制登記，蒐集個人資料最多可保存28日即刪除或銷毀，上開業者違反相關措施則處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

人事處表示，如果防疫進入第三級警戒，台南市政府各局處得採分艙分流上班，相關細節，各局處去年即已演練過多次，近日如有必要，可再行演練。

(中時 )