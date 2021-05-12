大陸女星Angelababy和黃曉明近年屢傳婚變，日前她帶著兒子小海綿到三亞度假，卻被拍到和閨密在戶外散步時，隨手把抽完的菸蒂丟在路邊，引發網友討論。

Angelababy日前被直擊和富婆閨密帶著小海綿到三亞度假，期間姐妹倆到戶外散步，只見兩人都戴上草帽，穿著T恤、短褲，看起來十分放鬆悠閒，散步到一半時，她們從口袋拿出一盒菸，接著邊抽邊繼續沿著小道步行。

Angelababy被拍到散步時，把抽完的菸蒂亂丟路邊草叢。（圖／翻攝自微博）

可是就在Angelababy把第一支菸猛抽一口結束後，她接著竟蹲到旁邊的樹叢，將那支抽完的菸蒂直接亂扔，隨後再點燃一支新的菸，繼續和閨密散步。畫面曝光後，不少網友留言批「抽菸沒錯，但亂丟菸蒂就是沒水準了」、「戶外抽煙沒啥，隨手丟煙蒂好像有點不講衛生」、「不是說好戒煙的嘛？隨地亂扔煙頭有點沒素質了」、「把菸蒂丟在樹叢，不怕引發火災嗎」。

事實上，10多年前Angelababy就曾公開認了自己有抽菸習慣，也反省到這是個不良嗜好，看到自己被報導後決心戒菸，2010年還轉發了朋友的貼文，信誓旦旦說：「我可不吸菸了」，但後來戒菸失敗，仍多次被直擊吞雲吐霧，2019年也曾被拍到在餐廳和朋友聚餐時，在室內抽菸，引發不小爭議。

★中時新聞網提醒您：吸菸有害健康

(中時新聞網)