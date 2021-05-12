由於科技股回檔修正、通貨膨脹疑慮上升，美股近期大幅修正，曾精準預測過多次經濟危機的資產管理基金GMO共同創辦人兼首席策略師葛蘭漢(Jeremy Grantham)表示，現在市場上的狂熱，就好像2000年時的科技泡沫，而泡沫的終點可能近在眼前，而我們也將經歷資產價值認知（Perceived Value）損失最殘酷的境況。

葛蘭漢以精準預測多次經濟危機而聞名，其中包括1980年日本資產泡沫、2000年網路泡沫和2008年的房貸風暴等。

葛蘭漢曾於今年年初指出美股正處於「史詩級泡沫」之中，這次的泡沫比2000年的那次還更令人印象深刻，隨著財經新聞不時討論特斯拉（Tesla）和GameStop的暴漲，就可以感受到股市的過熱；此外，他以「瘋狂」形容目前的美股市場，「不理性」形容投資人，「瘋子」形容散戶，對此表示這映證了如今泡沫的進一步發展。

根據《Business Insider》報導，葛蘭漢表示，隨著拜登財政刺激計畫和疫苗的接種雙雙推動下，這場泡沫可能會將持續很長一段時間，但他不認為資產價格會因此回到更合理的水平，投資人也將隨著時間的拉長，「爬的越高即摔的越重」。

此外，葛蘭漢指出，不僅股票、債券、房地產等呈現過熱的現象，大宗商品價格的飆漲同樣也浮現警訊，而這也顯示著資產價格泡沫的現象隱約在全球快速的出現。

另外，特斯拉去年的漲勢令全球市場為之側目，並交出非常亮眼的財報，於今年1月底創下每股883美元的歷史新高，緊接而來的即是股價的一路下跌，葛蘭漢指出，特斯拉股價急轉直下，也是市場過於狂熱有所平息的一個現象。

葛蘭漢稱，如特斯拉這類「瘋狂、價格漲太誇張的股票」開始呈現疲軟，而其他標的也如同2000年時那般上漲，意味著泡沫的終點可能已近在眼前，「不得不說情況很糟，我們恐將經歷資產價值認知（Perceived Value）損失最殘酷的境況」。

(中時新聞網)