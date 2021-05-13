高雄市警局為了防止疫情擴大延燒，特別針對「八大特種場所」臨檢、宣導，杜絕八大場所的密閉式空間成為防疫破口。（洪浩軒攝）

高雄市警局為了防止疫情擴大延燒，特別針對「八大特種場所」臨檢、宣導，杜絕八大場所的密閉式空間成為防疫破口。（洪浩軒攝）

高雄市警局為了防止疫情擴大延燒，特別針對「八大特種場所」臨檢、宣導，杜絕八大場所的密閉式空間成為防疫破口。（洪浩軒攝）

國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心12日證實，基隆確診的50多歲婦人5月初曾隨進香團到高雄活動，高雄民眾人心惶惶，高雄市警局為了防止疫情擴大延燒，特別針對「八大特種場所」臨檢、宣導，杜絕八大場所的密閉式空間成為防疫破口。

中央流行疫情指揮中心11日發布二級防疫警戒，疫情亮紅燈並且出現社區感染，鑑於金芭黎舞廳去年曾發生台商染疫確診案例，轄內苓雅分局特別在12日晚間特別規畫臨檢勤務加強防疫，高市警察局長黃明昭更親自到場參與臨檢勤務，宣導店家、員工及客人應遵守防疫相關規定，並指示執勤同仁務必落實防疫工作。

苓雅分局警方有秩序的到金巴黎舞廳外集合整隊後，分局長梁東山特別提醒警員們務必將密錄器開啟，並全程錄影蒐證，大批警力進入舞廳內，先是將客人與小姐分別帶開，一一核對相關資料，除了臨檢大廳的開放式座位區以外，店內各樓層的獨間式包廂也都進行嚴格檢查。

由於疫情相當嚴峻，店內小姐及工作人員都相當配合警方驗查身分，而消費者雖然在酒酣耳樂之際突然被臨檢，讓他們有些微錯愕之外，大多也都配合警方查驗身分，苓雅警方表示，此次在金巴黎舞廳的臨檢行動均符合規定，並無違規之處。

黃明昭表示，這次配合衛生局進行臨檢，主要是檢查店家及消費者是否都有落實相關的防疫規定，若發現違規者，會立即勸導並要求改善，除了防疫以外，也防範治安事件發生。

高市府警察局表示，警方在執行臨檢時，配合衛生局針對未依規定配戴口罩客人加強勸導及宣導，並以警用電腦M-POLICE逐員清查有無居家檢疫(隔離)擅自外出人口，以杜絕防疫之破口。

(中時 )