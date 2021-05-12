劉畊宏12日出席3X3.EXE聯盟賽媒體餐敘，宣布將率領「公益籃球明星隊」禾浩辰、張庭瑚、潘君倫、孫其君、王家梁共6人，跟著巡迴做表演賽，由於近日疫情升溫，比賽6月初開打，目前暫不延期，劉畊宏表示「就先做好防疫，希望能夠慢慢減緩下來，會配合中央疫情指揮中心的防疫措施，跟縣市政府再做討論」，不過自己本周五預計要參加的三鐵比賽以及22日和周杰倫的富邦公益籃球賽都已經先取消。

劉畊宏說由於老婆王婉霏目前經營殺菌機事業，所以全家人對於防疫方面也特別注意，自從去年疫情爆發後，就已超前部屬，夫妻倆都認為「為了現在以及疫後生活，也覺得小孩的成長過程，我們應該要有更多的參與」，讓3個小孩在家自主學習，11日疫情警戒升至第二級，雖然還沒到停班、停課程度，因為還有體操、游泳等戶外課，愛子心切的他便自行讓孩子們先停課。至於是否會去施打疫苗？劉畊宏表示還沒有很仔細去了解，所以家裡也都沒討論過相關問題，目前就是先把各項防疫措施都做好。

(中時 )