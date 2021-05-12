【旅遊經 洪書瑱報導】

2021交通部觀光局訂為「自行車旅遊年」，為推廣在地觀光並帶動自行車產業的發展，各推出不同的單車活動來吸引更多民眾參與自行車旅遊活動。其中雲嘉南管理處於7月18日起將舉辦「2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動」，規劃了3大經典路線，分別是──7月18日率先登場的「浪漫雙教堂自行車慢遊活動」；8月29日的「雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」；9月25日的「極點慢旅-極西點國聖港燈塔自行車騎遊活動」。

水晶教堂(攝影：洪書瑱)

布袋高跟鞋教堂（圖：影片截圖）

活動記者會(圖：雲嘉南風管處提供)

交通部觀光局副局長林信任表示，「2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動」，規劃了3大經典路線，其中包括7月18日的「浪漫雙教堂自行車慢遊活動」，將由領騎嘉賓小禎（胡盈禎），帶領參加車友從嘉義布袋的高跟鞋教堂出發，騎乘至台南北門的水晶教堂，歡迎夫妻、情侶以及即將步入禮堂的新人們，組團穿著婚紗或情侶裝報名參加，感受白色雲嘉南景點中最浪漫的幸福氛圍。

口湖遊客中心(攝影：洪書瑱)

極西點國盛港燈塔（攝影：洪書瑱）

頂頭額沙洲小湖被稱為台版撒哈拉(圖：雲嘉南風管處提供)

井仔腳鹽田(攝影：洪書瑱)另外二場活動，分別「雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，從口湖遊客中心出發，途經雲林縣口湖鄉及四湖鄉濱海景點，體會討海人的日常、魚塭、濕地、沿海風情；騎遊在四湖黑森林自行車道，彷彿身歷德國黑森林的悠然之中；壓軸登場為9月25日「極西點國聖港燈塔自行車夕陽騎遊活動」，參加者可感受台版撒哈拉沙漠，活動現場還有小騎士交通安全營（兒童考駕照），騎完後可以順道大啖新鮮美味在地海產，感受一場親子同樂享受自行車旅遊樂趣。 嘉義縣文化觀光局許有仁局長表示，感謝雲嘉南管理處於嘉義布袋高跟鞋辦理「浪漫雙教堂自行車慢遊活動」，嘉義除了這條路線之外，我們另外也推薦大林、民雄以及朴子自行車道。

相關自行車活動於即日起開放報名，每場活動各有領騎，領騎包括：小禎（胡盈禎）、佩甄、小嫻(黃瑜嫻)與騎士們互動外，活動現場還結合觀光圈在地美食與農特產品市集，報名更贈送物超所值的「Light up Taiwan」獨家設計款「喔熊單車小帽」，連續報名參加3場活動者，還可收集到雲嘉南3面專屬獎牌。邀請大家一同騎乘單車遨遊，「騎趣雲嘉南-遇見撒哈拉．Bike訪黑森林．浪漫雙教堂」，放慢自己的步伐，感受自行車慢活。另外，11月30日前自行到訪極西點國聖港燈塔，並參與掃碼打卡認證活動，即可獲得免費極西點國聖港燈塔自行到訪證書，為民眾收藏的解鎖紀念禮物。相關訊息可至「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁報名網站查詢。

(中時新聞網)