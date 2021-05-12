國內近日新增本土確診多達20多例，各縣市首長也依疫情輕重推出不同程度的防疫措施，且各有各地防疫口號，如新北市長侯友宜就喊出「堅壁清野」、台中市長盧秀燕喊出「沒有人是局外人」、台北市長柯文哲呼籲國人「提高警覺、互相提醒」、桃園市長鄭文燦祭出「6大防疫方向」、台南市長黃偉哲也推出「3大防疫政策」、高雄市長陳其邁則強調，「防疫6式」。

台北市：

6/8日前北市府主辦活動取消，臺北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦。

醫院探病、畢業旅行、老人共餐活動因應防疫禁止。

研議提升快篩機制

北市市政大樓實名制

國中會考防疫升級。

社區關懷據點、老人服務中心停辦。

防疫旅館增加200床準備做為隔離處所使用

防疫計程車增加量能

宗教群聚建議停辦

健身房限百人(採實名制)

台北市政府防疫政策。(圖/柯文哲 臉書)

新北市：

起因應疫情至6月8日，滾動式調整規定如下：

營業場所啟動人流管制

暫停八大特殊娛樂行業及網咖、電子遊戲場營業

關閉公有場館：包括國民運動中心、文化場館、圖書館、活動中心、親子館、銀髮俱樂部、社區關懷據點。

新北市高中職以下校園暫停開放，畢業典禮改線上辦理

新北市鄰里活動全面暫緩

餐廳採實聯制，非特定對象併桌，使用隔板保持適當間隔，沒隔板就採梅花座或 外帶。

宗教活動延期，或必須縮小規模

新北市境內防疫旅館加強檢查，每月一次改二次。

新北市政府防疫政策。(圖/侯友宜 臉書)

桃園市(滾動式調整)：

恢復一週3次的防疫會議

配合中央防疫措施到6月8日

市府各機關場館一律實名制、戴口罩、酒精消毒

商場及各賣場停止試用試吃，用餐使用隔板

搭乘交通運輸工具禁止飲食，落實防疫措施

老人關懷據點共餐、卡啦OK等群聚活動一律暫停

醫院、社福、長照服務機構停止探視，陪病及陪伴者限1人

65歲以上志工停止出勤

國中會考不開放陪考，取消考生休息區，改原應考教室休息

各級學校畢業典禮改為線上，暫停戶外教學活動

大型活動採總量管制（室內100人、室外500人以內）

全市活動縮小規模、延期或取消，並提出防疫計畫審查

集會活動落實戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒、人流管制

社區、社團、宗教、里鄰長等觀摩活動延期舉行

端午節龍舟賽順延一年，取消包粽子、共食等聯誼活動

桃園市政府防疫政策。(圖/鄭文燦 臉書)

台中市：

6/8前，室內100人以上、戶外500人以上集會活動原則停辦。

電子遊藝場、酒店等八大行業落實「實聯制」、加強稽查，違規經複查不合格將勒令停業。

加強體溫量測、消毒，落實實名制。

大眾運輸禁止飲食，提高消毒頻率。

所有集會均須落實社交距離、佩戴口罩或使用隔板、實名制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等防治措施。

即日起醫院、住宿型機構除例外情形一律禁止探病，陪病及陪伴者仍以1人為限(如6歲以下幼兒可視個案彈性處理，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者須主治醫師同意才能探病)。如有發燒或或急性呼吸道感染症狀者禁止陪病或陪住。

國中教育會考，考長家長禁止陪考。各科試場開放冷氣、窗戶保持通風

考生全程戴口罩，屢勸不聽配戴者，該科不予計分。

台中市政府防疫政策。(圖/盧秀燕 臉書)

台南市：

6月8日前提升疫情警戒至第二級，民眾進出室內場所，須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩／使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔／消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔／使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

市內35家醫院、長照機構(護理之家、安養護機構、老人安養護機構、教養機構)及有住院病人之診所，全面禁止探病，陪病及陪伴者限1人，應配合實名登記及相關管理措施，建議家屬改採電話或視訊方式關懷家人。倘醫院加護病等如有特殊探視需求，經醫師專業評估，有其急迫性、必要性，可由醫院視個案同意探視。進出醫院請攜帶健保卡進行實名聯制、戴口罩、量體溫，並依據預約時間報到就診。

社區照顧關懷據點，老人共餐調整為打菜帶回家食用，各據點加強消毒、量測體溫、實聯制

各級學校取消畢旅，進入校園須量體溫及消毒手部。校區、運動場地暫時不對外開放

台南市政府防疫政策。(圖/黃偉哲 臉書)

高雄市：

停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

營業場所及公共場域，入內民眾強制佩戴口罩，並採實聯制、量測體溫、手部酒精消毒，普設乾洗手消毒設備。

目的事業主管機關提高稽查佩戴口罩情形，經勸導仍不佩戴者依法裁處。禁止試吃，熟食區需有遮蔽。

大眾運輸工具。行經本市12家COVID-19指定隔離醫院公車、巴士、排班計程車等，應備有酒精乾洗手，上車乘客應配合手部消毒。搭乘大眾運輸工具全面強制佩戴口罩，提高稽查頻次。

學校活動、畢業典禮。取消或延後非必要、非特定對象、活動形式有密切接觸之集會活動。6/8前，停止辦理跨縣市學生相關集會活動(包含畢業旅行、校外教學)。各級學校停辦畢業晚會。

防疫旅館。提高為每週進行防疫旅館稽查。防疫旅館專人、專責、專用。

醫療及長照機構加嚴措施：

1.23家專責醫院啟動入口健保卡勾稽實聯制管制。

2.每名住院病人限1位陪病者，採預約登記制。

3.醫院及長照機構禁止訪客探視(病) (除例外情形)。

4.醫院美食街禁止內用。

5.醫院公共空間不主動提供飲水、文具等可造成接觸感染之用品。

6.暫停據點間的交流參訪、聚餐性、人潮多等的群聚性活動。

7.鼓勵醫院啟動藥來速/戶外慢性處方簽領藥窗口。

8.各級醫療院所加強TOCC(針對北北基桃宜主動詢問)及轉介通報。

9.醫院盤點防護裝備，儲備量高於安全儲備量。

10.行經12家指定隔離醫院之公車/巴士/排班計程車，應備有酒精乾洗手，上車乘客應配合手部消毒。

高雄市政府防疫政策。(圖/陳其邁 臉書)

(中時新聞網)