國內近日新增本土確診多達20多例，各縣市首長也依疫情輕重推出不同程度的防疫措施，且各有各地防疫口號，如新北市長侯友宜就喊出「堅壁清野」、台中市長盧秀燕喊出「沒有人是局外人」、台北市長柯文哲呼籲國人「提高警覺、互相提醒」、桃園市長鄭文燦祭出「6大防疫方向」、台南市長黃偉哲也推出「3大防疫政策」、高雄市長陳其邁則強調，「防疫6式」。
台北市：
6/8日前北市府主辦活動取消，臺北市室內100人以上、室外500人以上活動停辦。
醫院探病、畢業旅行、老人共餐活動因應防疫禁止。
研議提升快篩機制
北市市政大樓實名制
國中會考防疫升級。
社區關懷據點、老人服務中心停辦。
防疫旅館增加200床準備做為隔離處所使用
防疫計程車增加量能
宗教群聚建議停辦
健身房限百人(採實名制)
新北市：
起因應疫情至6月8日，滾動式調整規定如下：
營業場所啟動人流管制
暫停八大特殊娛樂行業及網咖、電子遊戲場營業
關閉公有場館：包括國民運動中心、文化場館、圖書館、活動中心、親子館、銀髮俱樂部、社區關懷據點。
新北市高中職以下校園暫停開放，畢業典禮改線上辦理
新北市鄰里活動全面暫緩
餐廳採實聯制，非特定對象併桌，使用隔板保持適當間隔，沒隔板就採梅花座或 外帶。
宗教活動延期，或必須縮小規模
新北市境內防疫旅館加強檢查，每月一次改二次。
桃園市(滾動式調整)：
恢復一週3次的防疫會議
配合中央防疫措施到6月8日
市府各機關場館一律實名制、戴口罩、酒精消毒
商場及各賣場停止試用試吃，用餐使用隔板
搭乘交通運輸工具禁止飲食，落實防疫措施
老人關懷據點共餐、卡啦OK等群聚活動一律暫停
醫院、社福、長照服務機構停止探視，陪病及陪伴者限1人
65歲以上志工停止出勤
國中會考不開放陪考，取消考生休息區，改原應考教室休息
各級學校畢業典禮改為線上，暫停戶外教學活動
大型活動採總量管制（室內100人、室外500人以內）
全市活動縮小規模、延期或取消，並提出防疫計畫審查
集會活動落實戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒、人流管制
社區、社團、宗教、里鄰長等觀摩活動延期舉行
端午節龍舟賽順延一年，取消包粽子、共食等聯誼活動
台中市：
6/8前，室內100人以上、戶外500人以上集會活動原則停辦。
電子遊藝場、酒店等八大行業落實「實聯制」、加強稽查，違規經複查不合格將勒令停業。
加強體溫量測、消毒，落實實名制。
大眾運輸禁止飲食，提高消毒頻率。
所有集會均須落實社交距離、佩戴口罩或使用隔板、實名制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等防治措施。
即日起醫院、住宿型機構除例外情形一律禁止探病，陪病及陪伴者仍以1人為限(如6歲以下幼兒可視個案彈性處理，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者須主治醫師同意才能探病)。如有發燒或或急性呼吸道感染症狀者禁止陪病或陪住。
國中教育會考，考長家長禁止陪考。各科試場開放冷氣、窗戶保持通風
考生全程戴口罩，屢勸不聽配戴者，該科不予計分。
台南市：
6月8日前提升疫情警戒至第二級，民眾進出室內場所，須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。
所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩／使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。
原則上停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。
餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔／消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔／使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。
雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。
市內35家醫院、長照機構(護理之家、安養護機構、老人安養護機構、教養機構)及有住院病人之診所，全面禁止探病，陪病及陪伴者限1人，應配合實名登記及相關管理措施，建議家屬改採電話或視訊方式關懷家人。倘醫院加護病等如有特殊探視需求，經醫師專業評估，有其急迫性、必要性，可由醫院視個案同意探視。進出醫院請攜帶健保卡進行實名聯制、戴口罩、量體溫，並依據預約時間報到就診。
社區照顧關懷據點，老人共餐調整為打菜帶回家食用，各據點加強消毒、量測體溫、實聯制
各級學校取消畢旅，進入校園須量體溫及消毒手部。校區、運動場地暫時不對外開放
高雄市：
停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。
營業場所及公共場域，入內民眾強制佩戴口罩，並採實聯制、量測體溫、手部酒精消毒，普設乾洗手消毒設備。
目的事業主管機關提高稽查佩戴口罩情形，經勸導仍不佩戴者依法裁處。禁止試吃，熟食區需有遮蔽。
大眾運輸工具。行經本市12家COVID-19指定隔離醫院公車、巴士、排班計程車等，應備有酒精乾洗手，上車乘客應配合手部消毒。搭乘大眾運輸工具全面強制佩戴口罩，提高稽查頻次。
學校活動、畢業典禮。取消或延後非必要、非特定對象、活動形式有密切接觸之集會活動。6/8前，停止辦理跨縣市學生相關集會活動(包含畢業旅行、校外教學)。各級學校停辦畢業晚會。
防疫旅館。提高為每週進行防疫旅館稽查。防疫旅館專人、專責、專用。
醫療及長照機構加嚴措施：
1.23家專責醫院啟動入口健保卡勾稽實聯制管制。
2.每名住院病人限1位陪病者，採預約登記制。
3.醫院及長照機構禁止訪客探視(病) (除例外情形)。
4.醫院美食街禁止內用。
5.醫院公共空間不主動提供飲水、文具等可造成接觸感染之用品。
6.暫停據點間的交流參訪、聚餐性、人潮多等的群聚性活動。
7.鼓勵醫院啟動藥來速/戶外慢性處方簽領藥窗口。
8.各級醫療院所加強TOCC(針對北北基桃宜主動詢問)及轉介通報。
9.醫院盤點防護裝備，儲備量高於安全儲備量。
10.行經12家指定隔離醫院之公車/巴士/排班計程車，應備有酒精乾洗手，上車乘客應配合手部消毒。
(中時新聞網)
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