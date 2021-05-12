5月12日台灣本土個案新增確診人數高達16例，創下社區感染新高。指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，引發民眾恐慌。宅神朱學恒表示，一位網友以自身經驗指出邊境的防疫很鬆散，宅神朱學恒驚訝回說「料敵從嚴」；有網友更酸說，陳時中不要只想選市長。

宅神朱學恒12日在臉書表示，有網友提供我們邊境防疫的狀況，比大家想像的鬆散很多，料敵從嚴啊。

一位網友以自身經驗在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書留言表示，台灣防疫鬆散，去年9月以美籍身分入台，發現台灣對外籍人士的隔離，其實是很鬆散的。當天到達後，大安分局有來一通電話，後續每天只有早上10點一通「系統簡訊」來詢問狀況。媽媽因為好奇詢問里長，為何外籍人士沒有防疫包？當地里長表示，「上面沒有通知ㄟ」，意思是外籍人士在他轄區隔離，其實里辦公室是不會知道的，上面看起來不會通知他們。因此，如果當初外籍人士每天回覆完「系統簡訊」後，其他時間把手機丟在家裡出去亂跑，根本不會有人知道。

該網友接著指出，這是去年9月的情況，自己已回到美國。最近有外籍朋友回去台灣，據說目前的情況還是一樣。因為這個洞確實很大，完全倚賴被隔離者的道德標準。

底下網友紛紛留言說，「雙標黨的雙標防疫措施。」、「到時候部長會怪『為什麼不早說』。」、「陳時中該『收心』了，不要只想選市長。」、「陳時中該『收心』了，不要只想選市長。」「自以為是的症腐，害死台灣人民，呼口號第一名。」、「用四個字說個笑話『超前部署』」

(中時新聞網)