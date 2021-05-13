美國「有線電視新聞網」（CNN）12日報導，共和黨眾院領導階層第三把手、擔任眾院共和黨黨團會議主席（GOP Conference Chair）的麗茲．錢尼（Liz Cheney），因為公開批評前總統川普（Donald Trump），已在共和黨內部會議中遭拔除黨團會議主席一職。

根據報導，眾議院共和黨團成員在12日的內部會議中，僅花了短短20分鐘的時間，便迅速通過表決，拔除錢尼的黨團會議主席職位，據稱會議中「並未出現任何辯論」。眾議院共和黨黨鞭史卡利塞（Steve Scalise）更在投票後不到1小時，便致信該黨議員，強調其接下來應團結一致，阻止民主黨推動「毀滅性的增稅與浪費性支出計畫」。

下一任黨團會議主席的熱門人選是斯特凡尼克（Elise Stefanik），她在2019年川普遭遇初次彈劾時，曾堅決地支持川普，贏得後者的稱讚；川普已公開表示，對眾議院共和黨團來說，斯特凡尼克是「更好的選擇」；不過CNN指出，斯特凡尼克曾在《巴黎氣候協議》等重要議題上與川普持相反意見。

在投票結束後，錢尼並未降低姿態，仍向記者強調，川普缺乏對美國憲法的尊重，而美國「無法同時擁抱憲法和巨大謊言」，將盡一切努力，確保川普「無法再度靠近橢圓辦公室一步」。

共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）也在會議後公開支持錢尼，稱錢尼唯一的過錯是「說實話」，捍衛其認為2020年美國總統大選共和黨並非因民主黨舞弊才失敗的觀點，強調檢討並改善自身問題，才能讓該黨贏得下一次大選。

英國《太陽報》（The Sun）則指出，包括小布希時代的國土安全部長芮吉（Tom Ridge）、運輸部長皮特斯（Mary Peters）、前紐澤西州長惠特曼（Christine Whitman）等具備影響力的上百名共和黨成員，將在13日簽署一封公開信，宣布若共和黨繼續支持川普，他們將會支持創立新政黨，與「老東家」對抗。

文章來源：Liz Cheney ousted from GOP leadership role over Trump criticism
文章來源：PARTY LINES 100 Republicans ‘threaten to form NEW party if GOP doesn’t reject Trump’ as vote to oust Liz Cheney looms
不管政治野心玩完了 共和黨大咖繼續罵川普
火大不和川普斷乾淨 上百共和黨人嗆出走創新黨
影》政客嗆記者單挑伏地挺身 現役美軍：0分

(中時新聞網)

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