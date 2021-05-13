美國「有線電視新聞網」（CNN）12日報導，共和黨眾院領導階層第三把手、擔任眾院共和黨黨團會議主席（GOP Conference Chair）的麗茲．錢尼（Liz Cheney），因為公開批評前總統川普（Donald Trump），已在共和黨內部會議中遭拔除黨團會議主席一職。

根據報導，眾議院共和黨團成員在12日的內部會議中，僅花了短短20分鐘的時間，便迅速通過表決，拔除錢尼的黨團會議主席職位，據稱會議中「並未出現任何辯論」。眾議院共和黨黨鞭史卡利塞（Steve Scalise）更在投票後不到1小時，便致信該黨議員，強調其接下來應團結一致，阻止民主黨推動「毀滅性的增稅與浪費性支出計畫」。

下一任黨團會議主席的熱門人選是斯特凡尼克（Elise Stefanik），她在2019年川普遭遇初次彈劾時，曾堅決地支持川普，贏得後者的稱讚；川普已公開表示，對眾議院共和黨團來說，斯特凡尼克是「更好的選擇」；不過CNN指出，斯特凡尼克曾在《巴黎氣候協議》等重要議題上與川普持相反意見。

在投票結束後，錢尼並未降低姿態，仍向記者強調，川普缺乏對美國憲法的尊重，而美國「無法同時擁抱憲法和巨大謊言」，將盡一切努力，確保川普「無法再度靠近橢圓辦公室一步」。

共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）也在會議後公開支持錢尼，稱錢尼唯一的過錯是「說實話」，捍衛其認為2020年美國總統大選共和黨並非因民主黨舞弊才失敗的觀點，強調檢討並改善自身問題，才能讓該黨贏得下一次大選。

英國《太陽報》（The Sun）則指出，包括小布希時代的國土安全部長芮吉（Tom Ridge）、運輸部長皮特斯（Mary Peters）、前紐澤西州長惠特曼（Christine Whitman）等具備影響力的上百名共和黨成員，將在13日簽署一封公開信，宣布若共和黨繼續支持川普，他們將會支持創立新政黨，與「老東家」對抗。

(中時新聞網)