國內疫情升溫，各界紛紛將矛頭指向是因為縮短機組人員居家檢疫天數，由5天改為3天；而有網友翻出證據，直指罪魁禍首是民進黨立委范雲，網友湧入范雲臉書，跪謝范雲「扯台灣後腿」。

對於疫情有新變化，在PTT引發大批網友討論，有人找出4月28日《鏡週刊》報導，內容提到民進黨立委范雲4月1日曾召開協調會，討論機組人員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。4月14日疫情指揮中心則宣布，4月15日起放寬國籍航空機組員返國檢疫措施。

對此，范雲說，她接收到機師公會的陳情，她的工作是建立一個平台，讓機師公會與指揮中心有平台可以溝通，讓指揮中心可以將工會的意見帶回去做專業評估。

被問及指揮中心是否是按照范雲的意思放寬國籍航空機組人員的檢疫措施？范雲說，這個問題要去問指揮中心。至於是否認為放寬機組檢疫規定是正確的決定？范雲沒有回應，急忙轉身離開，還走錯到其他記者會現場。

對此，網友湧入范雲臉書，紛紛表示，「謝謝范教授 范前主席 范大委員 讓臺灣一年多來的防疫成果付諸東流」、「謝謝范雲阿姨讓我股票大虧」、「感謝范老師在教育文化委員會的努力。等等，那華航關你屁事？」、「感謝范嬸的3+11」、「謝謝你的3+11，今日+16 你的功勞最大」、「民進黨真的嫌票太多了，妳就繼續不甘妳的事的樣子」、「防疫破口的要件，是什麼？是民眾戴口罩苦撐一年太散漫？還是立委協調3+11？」、「沒專業就算了，妳的良心呢」、「還在裝死」、「請你閉嘴」、「妳的一場協調會害慘全國人民以及九成以上的行業還有股市，很得意吧？真是功在國家呀！」、「今日本土又+16了，感謝委員守護全台人民健康，卑微的台灣人民跪謝」、「就是你害的」、「如此事不關己，真是不簡單」、「范大立委是跟台灣老百姓有仇？故意把防疫體系搞得亂七八糟？」、「謝謝范委員扯台灣後腿」。

還有網友反諷，「希望范立委幫忙反應民意，建議改 0+14 比較好」、「如果你建立的只是橋樑，那這座橋的背景非常硬，還是你無法判斷對錯？」、「當立委太辛苦又委屈，真是難為妳了，下一屆還是在家好好休息了嘿」。

(中時新聞網)