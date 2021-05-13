消失近百年的哈里發竟在21世紀重返人間！

◎第一本跨越1400年、完整討論伊斯蘭最高權威的專書

◎倫敦亞非學院教授、愛丁堡皇家學會院士休•甘迺迪作品首度在台問世。

2014年伊斯蘭國（ISIS）的領袖自稱哈里發，讓「哈里發國」消失近百年後重返人間。從此，網路上也開始積極宣傳一個虛擬的哈里發政權，吸引許多非穆斯林改宗。於是大家開始問：什麼是哈里發？

什麼是哈里發？哈里發一詞如何被使用與濫用？

自632年先知穆罕默德逝世後，哈里發成為伊斯蘭宗教與世俗的最高領導者，在其統治下的國家就是哈里發政權。哈里發政權曾一度是歐亞大陸西部最強大先進的正體，這時期的文明進展是伊斯蘭文化自信的源頭。至於哈里發這個領導人的稱呼，在13世紀之後，漸漸失去實質的權力，直到19世紀末，鄂圖曼帝國面臨存亡之際，才又重新標舉哈里發的地位，以喚起伊斯蘭世界的弟兄相助。但不久，在鄂圖曼帝國亡國後，1923年哈里發制度遭到廢除，世上從此不再有哈里發政權。過了將近百年，伊斯蘭國讓哈里發（國）一詞在當代復活。越來越多的年輕人回應這些訴求，對哈里發國感興趣而投入其中。但是，不論媒體報導，或是信徒對哈里發的理解經常都是錯誤的解讀，伊斯蘭國也不時利用現代人對哈里發的陌生，而詮釋成對自己有利的樣貌。

權威學者給一般讀者的哈里發全書

哈里發是伊斯蘭世界重要的核心概念，本書作者休•甘迺迪16歲就開始研究哈里發政權。為了讓讀者理解近十年伊斯蘭世界的核心價值與社會變化，他詳細說明哈里發體制來回應這些命題。本書以哈里發政權為主軸，重述歷史上所有的哈里發及其統治的國度，從宮廷的鬥爭到疆域的跨展，除了對伊斯蘭歷史有比較整體的理解，橫跨時間與廣大地域的論述，也可進一步了解伊斯蘭信仰文化背後的政治因素與脈絡。

【專業好評】

哈里發的概念如今依舊深深影響伊斯蘭的教士、政治人物和思想家。──《華爾街日報》

作者追溯西元632年先知穆罕默德離世後至今，這段極具重要卻經常遭到誤解的歷史。──《文學評論》

作者休•甘迺迪的專業背景、廣大的資料來源，以及對伊斯蘭文化與文本的深入理解，讓他得以重建本書深具說服力的論述。──George Saliba╱哥倫比亞大學阿拉伯與伊斯蘭教授

本書中作者以易讀的口吻與廣博的學識，解說哈里發在伊斯蘭歷史上的多種面貌。──《紐約書評》

引人入勝的作品……作者清楚呈現哈里發這個概念長久以來如何不斷引發爭議。──《出版人週刊》

本書將重要的阿拉伯文學術著作，轉譯為可供非學院讀者理解且正確的歷史敘事。──《Kirkus 書評》

【目次】

好評推薦

導讀

導論

第一章 初期哈里發

第二章 奠定統治基礎的哈里發政權：伍麥亞朝的統治

第三章 阿拔斯朝前期哈里發政權

第四章 阿拔斯朝的文化

第五章 阿拔斯朝後期

第六章 探討哈里發政權的三位作家

第七章 什葉哈里發政權

第八章 哥多華的後伍麥亞朝

第九章 摩哈德哈里發

第十章 馬木路克與鄂圖曼人統治下的哈里發體制

第十一章 二十世紀以降

越洋專訪作者休．甘迺迪

致謝

專有名詞

哈里發列表

【精彩書摘】

伊斯蘭國的哈里發

伊斯蘭國（ISIS）自從宣布建立哈里發國以來，已經成為支持哈里發體制復興最知名與最具影響力的團體，與其他團體不同的是，他們已經將他們的理念付諸實行。他們的領導人阿布．巴克爾．巴格達迪基於兩點，認為自己有資格擔任哈里發。首先是古萊什部族的後裔。雖然我們無法確定，但我們沒有理由懷疑他的族系，畢竟有成千上萬的人宣稱自己是古萊什部族後裔；然而我們曾經提過，從十一世紀以來，許多穆斯林反對哈里發應由先知部族擔任的觀念。第二點是比較簡單的主張，許多穆斯林已經向他效忠，而他也捍衛了這些穆斯林，當然，他所謂的穆斯林是指與他有同樣想法以及他的追隨者。在本書中，我們提到關於哈里發頭銜的取得存在著各種不同的說法，而對於什麼樣的法律地位能使哈里發國具備正當性，也缺乏普遍共識。因此以這些不同的傳統來看，巴格達迪的主張聽起來也不是那麼不具正當性，裡頭其實存在著各式各樣的前例。

伊斯蘭國意識形態的支持者以堅定不失明智的方式運用哈里發政權的歷史。他們的宣傳與形象散發著一股古代榮耀的懷舊氣息，採用黑色與黑色旗幟顯然是為了將其運動與阿拔斯革命做連結，他們想藉由使用黑色象徵來重建伊斯蘭世界。

但是他們回溯的主要是先知與最初哈里發時代。他們想像中的統治者典範是早期正統哈里發。首位哈里發阿布．巴克爾因此成為最重要的哈里發，伊斯蘭國哈里發也取名為阿布．巴克爾並不讓人意外。伊斯蘭國回顧先知死後阿布．巴克爾在對抗叛教者戰爭的勝利，於是伊斯蘭國也把他們在敘利亞與伊拉克的穆斯林對手視為叛教者。伊斯蘭國從這些戰役描述找到敵人必須死亡的理由：如果阿布．巴克爾無情地處死叛教者，那麼新哈里發政權的繼承者也能而且也應該效法之。關於早期哈里發戰爭的描述非常豐富，但在史實方面相當不可靠，伊斯蘭國幾乎可以從這些描述找到他們要的任何東西。舉個特別恐怖的例子，不幸的約旦飛行員在鐵籠裡活活燒死，在整個早期伊斯蘭歷史中，實際上沒有活活燒死囚犯的傳統。然而，伊斯蘭國「研究者」卻設法找到阿布．巴克爾下令進行這種可怕刑罰的例子，以此證明這種野蠻行為是合理的，甚至於加以讚揚宣傳。

伊斯蘭國不斷地回顧哈里發的例子，以及早期伊斯蘭戰爭的美化描述。伊斯蘭國雜誌《達比克》刊登了許多樣板人物照片，這些戰士身穿黑袍騎著馬，揮舞著長彎刀。雜誌用騎士（fursān）一詞來稱呼這些戰士，這個詞讓人記憶中浮現了勇氣與奉獻的形象，但其實是直接抄襲中世紀歷史。這種將自己與古代較為單純的戰爭形式結合在一起的做法，就像哈里發政權的復興一樣，充分顯示這種願景的誘人魅力。

(本文摘自《先知的繼承者》/貓頭鷹出版社)

【作者簡介】

休•甘迺迪Hugh Kennedy

資深著名伊斯蘭研究學者。倫敦大學亞非學院語言與文化系阿拉伯語文教授，英國學院和皇家學院研究員。他是研究哈里發制度權威，從16歲開始對此主題產生興趣，出版過多本教科書等級的哈里發相關著作，如《哈里發的宮廷》（Court of the Caliphs）。二○○○年，被選為愛丁堡皇家學會院士。二○一三年，被選為英國國家學術院院士。

《先知的繼承者》/貓頭鷹出版社

(中時新聞網)