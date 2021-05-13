期待配戴智慧手錶，但又想保有傳統手錶的質感或是穿搭風格嗎？可能對於一些消費者來說，圓形錶盤的智慧手錶，更符合當前的期待。如果這就是你，可參考看看realme近期推出的watch S Pro智慧手錶，來踏入全新的智慧穿戴世界。

realme watch S Pro採用1.39吋 AMOLED 觸控螢幕，解析度454 x 454，錶面採用康寧大猩猩玻璃，亮度450nit。錶殼則採用不鏽鋼材質，不僅耐用，也兼具質感；支援AOD(Always-On Display)螢幕顯示，讓錶面無時無刻都好看，配搭上更能展現Style。

realme watch S Pro錶面1.39吋，以本身配戴經驗來說，不會覺得錶面太太不夠舒適。（黃慧雯攝）

realme watch S Pro內附配件。（黃慧雯攝）

realme watch S Pro與專屬充電器。（黃慧雯攝）

realme watch S Pro錶帶可議輕鬆拆卸更換。（黃慧雯攝）

功能上支援血氧濃度偵測、24小時自動心率監測；具備420mAh電量，續航可達14天，不用天天充電，無論是出國還是在國內短期旅遊，忘記帶手錶充電也能使用無虞，且在開啟24小時心率監測下續航仍可達14天。watch S Pro可以支援音樂及拍照控制，透過手錶即可切換歌曲、調整音量、播放或暫停，或遠端遙控手機快門鍵（需切換到遙控拍照功能）。當然也支援APP通知、天氣預報、電話通知還可拒接電話，中文可預覽90個字、英文可預覽145個字元，顯示字數相當多，不過可能會於特定用戶來說會覺得顯示字體略小。

realme watch S Pro搭載GPS & Glonass高精度雙衛星定位系統感測器，可準確紀錄位置資訊。支援跑步 / 跑步機 / 健走 / 步行 / 戶外單車 / 室內飛輪 / 健行 / 泳池游泳 / 籃球 / 瑜珈 / 划船機 / 滑步機 / 板球 / 重量訓練 / 自由訓練等15種運動模式。啟動游泳模式最深可達水下50公尺。搭載血氧濃度感測器，可偵測血氧濃度含量，掌握身體健康狀態。另有喝水提醒、睡眠監測、冥想模式、久坐提醒等功能。

使用上，realme watch S Pro螢幕觸控方法跟使用手機略微接近，從螢幕上方往下滑動，可呼叫出通知中心，查看說收到的訊息通知；由下往上滑，則可以出現app列表（鬧鐘、設定、指南針、運動、天氣、心跳、冥想模式、音樂控制（藍芽）、計時器、尋找我的手機、相機、運動紀錄）。左右滑動螢幕，則可快速切換多種功能，包含音樂控制（可調整音量，但無法用右側兩顆旋鈕調整）、心跳、睡眠、天氣，以及走路步數/卡路里/站立時間等資訊。此外手錶上也有控制中心，可以快速啟用或關閉自動亮度、手電筒、電力、夜間（月亮）勿擾模式等功能。手錶的右側上下各有一個旋鈕，按下下方旋鈕可以快速退回主畫面，按上方的旋鈕則可回到上一頁。

在個人化體驗上，realme watch S Pro可支援自行更換主畫面（桌面），但是同時只能支援一種，需要更換的話都需要先與realme link同步資料後，才能在app中調整，無法在手錶上儲存超過一個以上的桌面，使用上略有不便。而realme watch S Pro的續航力強，可紀錄睡眠時間是很貼心的特性。推送通知則雖然app內的選項不多，但其實開啟了接收訊息通知的功能後，沒有在app列表中的應用程式通知也可以收得到，而這一點究竟是否符合需求，就看不同消費者的需求而定；以本人經驗舉例，在手機上接收的通知訊息比允許在手錶上接收的訊息多得多，換句話說，期待不會有太多訊息在手錶上推送通知，但若要嚴格管控每一個app是否可推送通知，當前iOS版的realme link app還沒有做到。收到訊息的震動則是兩次，喝水提醒則會震動三次，能有不同形式的震動提醒模式，頗為貼心，但是震動提醒對於部分使用者來說可能太有感，期待可以有更緩和的提醒方式。

realme link iOS版可以配對realme watch S Pro，此為訊息設定相關功能。（手機截圖）

realme watch S Pro可以支援上百種錶面，不過一次只能使用一種，想要更換必須要在realme link app中下載並更換。（手機截圖）

而關於心跳速度、血氧濃度、步行等realme watch S Pro的最重要感測功能，心跳速度、血氧濃度在手錶未佩戴在手腕上時，都不會測到「幽靈心跳」、「幽靈血氧」，感測上很準確。步行感測也頗為準確，拍手等情景並不會錯誤感測，是指得推薦的特色。

而在體驗過程中，特別商請的兩位朋友也都一起配戴realme watch S Pro，不約而同他們都感覺到錶帶配戴上不是非常舒適，會無法久戴。但這經驗也是個人有所不同，建議可以前往特約店實際體驗看看，畢竟手錶錶帶配戴感受是影響配戴經驗的一大原因。當前，realme link已經推出了iOS版，在內容上可以配對realme watch S Pro來使用，但是有一些最新的真無線耳機還無法配對於iOS版app，使用相關生態系的產品時，體驗略受影響。

(科技)