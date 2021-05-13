南非非營利組織The Bateleurs最近將3隻有「世界最大獅子」之稱的喀拉哈里獅（Kalahari lion）運往非洲另一地區，3隻注射鎮靜劑、陷入沉睡的喀拉哈里獅並排擠在小小的機艙內，陪同坐在艙內的獸醫打趣表示，希望一路上除了引擎聲外，不會聽到其他咆哮聲響，網友則為他祈福「老天保佑」。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，為了防止近親繁殖，南非非營利組織The Bateleurs近期將3隻喀拉哈里獅，從南非與波札那（Botswana）邊界地帶的Khamab Kalahari保留區運往位在南非北部的首都普勒托利亞（Pretoria）。

保育人士先為喀拉哈里獅注射鎮靜劑讓牠們沉睡，接著綑綁牠們的嘴巴，之後幾個大人再聯合將3隻獅子一一抬上私人小飛機。

獸醫師佛瑞塞（Andrew Fraser）陪同3頭獅子搭乘飛機前往新的居住地，畫面顯示並排堆疊的獅子身軀擠滿狹長的客機機艙，連一絲走道空間都不剩，佛瑞塞就擠在機艙的一端，小腿還必須蜷曲，緊靠著獅子的身體，他打趣指出，希望整趟旅程中除了引擎發出的噪音外，不要聽到其他咆哮聲響。

報導指出，喀拉哈里被譽為世界最大獅子，每一頭重達約200公斤。

許多英國網友看了報導後紛紛搞笑留言：「老天保佑，希望獅子不要在半空中醒來。」

(中時新聞網)