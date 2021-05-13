【回憶殺】前主播、藝人薛楷莉樣貌甜美秀氣，曾是電視台當家主播之一，因「削凱子事件」離開新聞台，轉行到演藝圈當藝人，後來歷經家暴、失婚的痛苦，決定重新振作，經過苦讀考上國家認證的專業加護病房護理師，成為善良的白衣天使。

薛楷莉從小跟隨家人到美國，取得美國喬治亞州立大學新聞學士，返台後擔任TVBS、中天新聞台、超視和非凡財經新聞主播，標緻美貌和穩重台風深得觀眾的心，卻在2002年爆出「削凱子事件」，被旅居日本畫家姚旭燈控訴，她在短短一小時拿著日本企業家德原榮玉的信用卡買下價值超過百萬名錶，還拿走10萬日圓，讓德原榮玉認為被敲詐，薛楷莉後來又爆出美國學位造假，影響甜心主播的形象，種種壓力下，隔年她就黯然離開主播台。

薛楷莉曾是電視台主播。（圖／中時資料照）

正當薛楷莉為未來煩惱時，電視台記者男友顏冠得不但不離不棄，還相伴走過低潮，讓她大為感動，2004年宣布結婚，婚後生下一名寶貝女兒，未料這段婚姻竟是痛苦的開始，薛楷莉指控顏冠得對女兒家暴、外面有小三，昔日鴛鴦吵得不可開交，經過長時間的法律訴訟，終於判准離婚，薛楷莉順利取得女兒的監護權。

薛楷莉和前夫顏冠得曾有9年婚姻。（圖／中時資料照）

薛楷莉離開主播台後，曾轉戰購物專家，40分鐘內就創下千萬的業績，離開媒體圈後，她回到老家重拾學生身份，在屏東美和科技大學健康暨護理學院苦讀，花了3年總算考上國家認證的護理師，發揮愛心默默救助醫院中每個病人。

(中時新聞網)