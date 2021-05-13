日本為取代因找不到部署地點而被迫放棄的陸基神盾（Aegis Ashore）計畫，有意打造專門用於對抗彈道飛彈攻擊的大型海上神盾平台。《產經新聞》報導，為確保該平台能有效運作，日本可能採用多船體（Multihull）設計，以便在波浪持續拍擊下保持穩定。

根據報導，日本防衛省2020年10月向民間業者提出委託，調查陸基神盾所用的雷達等組件，是否也能在海洋環境中運作。而在去年10月的期中報告、以及今年4月的最終調查報告中，業者皆認定相關系統在海上也能順利運作，因此計畫邁入船艦設計討論階段。

由於該型船艦的主要用途是彈道飛彈的警戒、監控與攔截，要求其須能在海面上長時間穩定運作，據稱日本因此十分中意即使遭波浪衝擊下，船體也能迅速回穩的多船體設計。

如果此設計獲得採用，將使該型船艦成為世上少有的大型多船體船艦。不過日本海上自衛隊本身並沒有太多運用該類型船艦的經驗，目前主要僅有3艘排水量約2900噸的「響級」音響測定艦；該級艦採用小水面雙船體（SWATH）設計，以避免船體因海浪搖晃，導致影響聲納數據的蒐集。

《產經新聞》指出，這可能導致相關成本進一步上升。且該艦的性能需求也尚未完全決定，據稱除原先於日本本島周邊的警戒任務外，日本政府也考慮為其添加反艦、反潛能力，部署範圍更可能擴大到沖繩一帶的西南方離島，導致其詳細設計目前仍屬未知數。

(中時新聞網)