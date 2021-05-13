在形形色色的社會中，個性單純直接的人總是相當討人喜歡，搜狐網命理專欄點名，白羊座、射手座及巨蟹座的人最沒心機，他們天生不喜歡拐彎抹角，也不屑欺騙別人，是內心毫無城府的好人。

▍1. 白羊座

白羊座的人個性直接坦率，內心沒有任何城府，但他們天生敏銳力十足，因為見過的世面太多，其實很有防範心，誰也騙不到白羊座。他們最討厭爾虞我詐，以及人與人之間的隔閡，一旦被他們發現你的心機，他們就會變得非常極端，會直接了當跟你玩手段，而不是背後耍陰謀。

▍2. 射手座

射手座的人個性真誠，他們天生不喜歡拐彎抹角，也不屑欺騙別人，更不會玩心機或手段，遇到任何事情，他們向來是有一說一，有二說二，不會給人在背後捅刀，沒什麼城府，豪爽單純的性格相當討人喜歡，因此射手座交友圈廣泛，人人都喜歡他們直接的個性。

▍3. 巨蟹座

巨蟹座的人心思細膩又多愁善感，做人做事都非常心軟，而且內心非常敏銳，他們討厭爾虞我詐，只不過他們不會表現出來，因為巨蟹座習慣低調，他們看透說不透，不願意輕易出頭，只想一帆風順過日子，是內心毫無心機的好人。

(中時新聞網)