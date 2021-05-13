2022新竹市長國民黨參選人林耕仁今年初完成國民黨新竹市長初選領表，並提出打造「就業發展、幸福育兒、無憂養老」理想、減壓的市政願景，陳全桂及李宏生兩位前副市長、鄭成光、鍾淑英、陳治雄、賀玉燕等市議員、內天后宮董事長劉秀鳳及多位里長與基層民眾到場力挺，聲勢浩大，皆肯定林耕仁能帶領新竹市開拓嶄新的未來。

林耕仁在旗開得勝節目受訪提到過去當清潔工的往事。(圖:中時新聞網資料照)

林耕仁當了6屆新竹市議員，是在地深耕的超資深議員，農家子弟的他，退伍時提著一個水桶，帶著一條抹布，從幫人掃廁所的最基層開始，一步步的成立了一人清潔公司，這樣一個親民毫無架子的人，總是帶著燦爛的笑容，靠著自己辛勤的打拼，林耕仁又一邊進修拿到交通大學高階管理碩士以及中華大學科技管理碩士。憑著「只要努力，就沒有不可能」的信念，至今已擔任第六屆議員，邁向新竹市長參選之路。

林耕仁鮮明的個性是總帶著燦爛的笑容，「陽光阿伯」的個性，讓跟認識他的人都覺得這個議員很親切。(圖:擷取自林耕仁臉書)

林耕仁受訪時表示，過去的經歷讓他親身體會基層與民眾的需求，更體會到實是求事的精神才能解決民眾根本問題，對於新竹這片土地，他奉獻了前半生，自己是一個務實、踏實的又大喇喇個性的人，好多時候還被說太過溫和，但是天生的個性就像一個陽光大叔、很愛笑，因此被取了許多外號，例如「新竹仁、香山阿伯、大仁哥」，但是還是決定做好自己的事、做己想做的事、維持初衷，這樣的自己感到最輕鬆、也最貼近民眾，因為當議員是一個自己沒有預料到的人生轉折點，但在新竹深耕多年看到很多需要改變的地方，因此希望能善用市民的每一分納稅錢，擘劃更好的市政、舉措、更便民，讓新竹真正接軌「科技」，成為科技人、新竹人更宜居的城市。

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林耕仁指出，他走遍新竹市、深入基層，因為深知「就業發展、幸福育兒、無憂養老」是民生願景，同時強調除了強化城市各項基礎建設及生活機能、提升城市整體競爭力之外，並將東區、北區、香山區分別定位為「商務科技中心」、「經濟發展中心」與「觀光休憩中心」。

新竹市一直以來的交通問題、還有過去新竹托育政策的缺乏之下，這讓外地來新竹打拼的年輕人非常辛苦，往往有「生在新竹卻不能養在新竹」的遺憾，所以托育政策不但能減輕家計負擔，也能讓父母在職場上無後顧之憂。因此要提出「公托遍地開花」，至少每區有三所的公托，另外要建立「保母媒合平台」，保母資訊更透明更即時，不但有助於縮短父母尋找保母的時間，也可以讓市民能找到合格的保母。此外也需要在各區設立臨托基地、提供適當場地及器材管理或設立保母媒合平台等。對於參與準公共化的保母及托嬰中心也需要再增加，例如:準公共化保母補助、準公共化托嬰中心補助等政府相關舉措方式以達到減輕父母壓力並鼓勵更多的托育服務者參與政府準公共化的目的，將新竹打造成親子共享的場域，也是他想讓新竹「永續減壓」的政策。

(中時新聞網)