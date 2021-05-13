美國最近發布非農就業數據遠遜於預期，但實情是許多公司已恢復運作，但卻找不到工人，目前各方推論原因，商務部長認為是晶片短缺，有人則認為是拜登政府的失業救濟金給太多，讓沒工作的人可領的錢比就業的人還多，無論是何結論，共和黨已決定扭轉這個現象，有9個州的州長，決定砍掉每周300美元的失業救濟金，以下是各州情況：
阿拉巴馬州
州長凱·艾維（Kay Ivey）週一宣布，該州將從6月19日開始停止參與聯邦失業救濟金。
阿肯色州
州長阿薩·哈欽森（Asa Hutchinson）5月7日宣布，該州將在6月26日以後不再參加聯邦失業。
愛荷華州
州長金·雷諾茲（Kim Reynolds）說，該州將於6月12日取消聯邦失業救濟金。
密西西比州
州長泰特·里夫斯（Tate Reeves）週一宣布，他將從6月12日開始從聯邦大流行性艾滋病援助計劃中撤出該州。
密蘇里州
州長邁克·帕森（Mike Parson）週二宣布，密蘇里州將於6月12日結束參與聯邦失業救濟計劃。
蒙大拿州
州長格雷格·吉安福爾特（Greg Gianforte）宣布，該州將於6月27日終止聯邦福利。
北達科他州
州長道格·伯古姆（Doug Burgum）表示，該州將於6月19日退出聯邦失業補助計劃。
南卡羅來納州
甚至在就業報告出爐之前，共和黨州長亨利·麥克馬斯特（Henry McMaster）表示，該州將從6月30日起停止參與聯邦失業。
田納西州
州長比爾·李（Bill Lee）週二宣布，聯邦失業救濟金將於7月3日在該州終止。
文章來源：Business Insider
(中時新聞網)
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