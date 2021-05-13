大陸26歲女星吳宣儀曾是韓國女團「宇宙少女」成員，她2018年回國參加選秀節目《創造101》，最終以第2名的優異成績組成限定女團「火箭少女101」出道，也是粉絲公認的「神顏」代表。只是吳宣儀近日一張素顏照就在陸網瘋傳，與平時化了妝的精緻美顏差很大的模樣，引爆大陸網友熱議。
被封為神顏女星的吳宣儀，以甜美外表、反差性格與極強的歌唱實力受到觀眾喜愛，自火箭少女101解散後，以個人身分在演藝圈發展，人氣依舊火紅，不僅活動邀約不斷，不久前還與當紅小生肖戰一同主演電視劇《斗羅大陸》。
一向敬業的她，近日更難得在大陸節目《妻子的浪漫旅行》第五季曝光自己的真實素顏，與化妝差很大的模樣，更引發了大陸網友熱烈討論，「我的外貌焦慮消失了」、「普通女大學生素顏水準，大家都自信起來」、「天啊這真的是女明星嗎」、「我身邊隨便一個女性朋友素顏都比她好看」、「真的是普通素人的水準 甚至很多素人都比他好看」。
吳宣儀不僅在節目中大秀真實素顏，她也侃侃而談自己感情生活，坦言曾在練習生時期談了3年戀愛，後來為追求演藝事業，而選擇分手，她更肯定地說：「如果我真的遇到一個可以跟他在一起一輩子、我覺得是對的人的話，我會選擇公開，不能欺騙我的粉絲。」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。